COUPE DU MONDE DES TRAITEURS – L’équipe féminine malgache en avant pour le salon Sirha

Après une semaine d’entraînement intensif à Paris du 9 au 15 janvier, l’équipe féminine malgache, coachée par Chef Lalaina Ravelomanana, n’attend plus que le coup de sifflet de la grande finale.

Une concentration extrême. Après son séjour à Paris, l’équipe malgache a débarqué sur le site du concours à Lyon hier et a commencé à préparer son poste de travail. Des chefs cuisiniers venant de plusieurs pays comme Madagascar, le Brésil, les États-Unis, la France, l’Italie, le Canada, le Luxembourg, le Mexique, seront accueillis à Lyon aujourd’hui. Le tirage des commis qui aideront les candidats dans les choix des produits imposés se fera demain et la grande finale de la Coupe du monde des traiteurs se déroulera ce jeudi au Sirha Lyon, pour une durée de 10 heures.

Lors de la finale de l’international Catering cup, Fenosoa Rahajamalala est la cheffe de l’équipe féminine malgache, et Chef Lalaina Ravelomanana, leur coach, sera aussi évalué au même titre qu’eux. Ayant été bien formées et suivies de près par Chef Lalaina Ravelomanana durant plusieurs mois

d’entraînement , les deux cheffes malgaches, Fenosoa Rahajamalala et Bodo­sahondra Rakotovao, n’ont plus peur de faire face aux différentes épreuves de l’international Catering cup 2023.

Bonne préparation

La préparation a déjà commencé à Madagascar mais la dernière semaine qu’elles ont passée à Paris n’étaient plus qu’une mise au point sur la gestion du temps, du stress, ainsi que sur l’habitude de cuisiner avec des ingrédients français La mise en bouche, le poisson et les fruits de mer, le cochon et le dessert, sont les principaux thèmes imposés pour le concours. Les candidats seront évalués sur leurs capacités dans la fabrication en laboratoire, le transfert des plats, la présentation sur buffet ainsi que l’envoi à l’assiette. La maîtrise des techniques, l’ organisation, ainsi que la créativité, et surtout le travail d’équipe, figurent parmi les critères du jury.