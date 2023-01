CONSOMMATION – Le MICC renforce le contrôle des prix

Halte aux manœuvres spéculatives. Le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation tient à l’œil les commerçants, en cette période de soudure. Les contrôleurs du commerce et les inspecteurs vont se dispersersur les marchés, dès cette semaine. Munis d’un ordre de mission et d’un guide de contrôle économique, ils vont inspecter et vérifier les prix des produits de première nécessité, identifier les stocks des opérateurs, et contrôler la qualité des produits. « Cette mesure a été prise pour prévenir les spéculations. Des sanctions seront appliquées, en cas d’infraction », note le secrétaire général du ministère de l’Industrie, du commerce et de la consommation, Onja Miandry Rakotondramanana, hier. Les commerçants qui tirent trop de bénéfices, ceux qui n’établissent pas de factures dans leurs transactions, et ceux qui n’affichent pas les prix, pourraient écoper d’une amende. Les sanctions peuvent aller jusqu’à la fermeture du commerce, selon Haingo Andriamadison, directeur de la Protection des consommateurs. Le ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation affirme que le stock de riz disponible est suffisant pour faire face à cette période de soudure. « 140 000 tonnes de riz seront distribuées dans tout Madagascar », indique Andry Randriamiaramahefa, directeur du Commerce. Malgré les initiatives de ce département pour protéger les consommateurs, il est impuissant devant les contextes mondiaux qui génèrent l’inflation. La production mondiale de certains produits, comme le sucre, a, par exemple, diminué. Par conséquent, la quantité de sucre que Madagascar peut importer est limitée. La hausse globale des prix est estimée à 5%, selon Andry Andriamiaramahefa. Le ministère ne reste pas, cependant, les bras croisés. Il cherche des solutions pour que les impacts ne soient pas trop lourds pour la population. Miangaly Ralitera