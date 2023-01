CONFÉRENCE DES ÉGLISES CHRÉTIENNES DE MADAGASCAR – Vivre l’unité à faire le bien et rechercher la justice

«Apprenez à faire bien, recherchez la justice», Esaïe1/17 ! Tel est le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens pour cette année 2023.

La première journée de la semaine de prière organisée par la conférence des églises chrétiennes de Madagascar ou Fiombonan’ny fiangonana kristiana eto Madagasikara (FFKM) à Mahajanga, débutera ce mercredi 18 janvier à l’église anglicane ou EEM dans le fokontany de Manga.

Durant la semaine jusqu’au 25 janvier prochain, les chefs des quatre églises, FJKM, FLM, EEM et l’EKAR, membres de la FFKM à Mahajanga effectueront un échange de pupitre, tous les soirs. Pour la FFKM nationale, une organisation particulière sera aménagée.Cette année, la présidence de la FFKM dirigée par l’EMM durant 2022 sera transférée à l’église FJKM.

La passation de flambeau entre l’actuel président de l’église EEM, docteur révérend Samoela Jaona Ranarivelo, et le président de la FJKM, docteur révérend, pasteur Irako Andriamahazosoa Ammi, aura lieu à coup sûr en fin de semaine, dans la capitale. Le mandat de la présidence de la FFKM dure une année. Les homélies partagées et animées durant la semaine de prière sont inspirées de la prophétie d’Esaïe 1/17. «Ce sont les chrétiens du Minnesota (aux États-Unis) qui ont choisi le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2023. Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble le bien, à rechercher ensemble la justice, à secourir ensemble les opprimés, à faire droit à l’orphelin et à prendre la défense de la veuve ensemble. Le défi lancé par le prophète nous concerne également aujourd’hui. Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin d’apporter une réponse aux maux et injustices de notre temps ? Comment pouvons-nous engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la compréhension et notre intuition par rapport aux expériences vécues par les uns et les autres ? Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer individuellement et collectivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos rencontres, alors que nous cherchons à nous transformer, à démanteler les structures sources d’oppression et à guérir les péchés du racisme. Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice dans notre société. Nous appartenons tous au Christ», a expliqué le responsable.