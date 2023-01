BUDGET – Un besoin de financement de 6 941,1 milliards d’ariary pour 2023

De plus amples précisions à court terme. 25 538,6 milliards d’ariary. Ce serait les besoins de financement brut , BFB, pour les trois prochaines années, selon les estimations faites par le ministère de l’Economie et des finances ,MEF. Si l’on se réfère au document budgétaire qu’il a adjoint au projet de loi des Finances 2023. Le besoin de financement s’élèvera à 6 941,1 milliards d’ariary pour cette année, pour augmenter à 8 617,4 milliards d’ariary en 2024 et à 9 980,1 milliards d’ariary pour 2025, détaille le MEF dans ce document. Pour les 6 941,1 milliards d’ariary nécessaires pour cette année, le besoin de financement extérieur s’élèvera à 4 815 milliards d’ariary, s’il est de 2 126,1 milliards d’ariary pour le besoin de financement intérieur. En 2025, les besoins de financement extérieur sont estimés à 7 663,1 milliards d’ariary, contre 2 316,9 milliards d’ariary de financement intérieur. Les bailleurs de fonds traditionnels, comme il est de coutume, devraient y contribuer avec une large part. Mais la mobilisation des ressources financières internes est aussi sollicitée.