BASKETBALL – COUPE DU MONDE U19 – Les quinze pays futurs adversaires de Madagascar sont connus

J-159. Les Ankoay garçons de Madagascar sont fixés. La FIBA a sorti la semaine dernière la liste des 16 pays qualifiés pour la Coupe du monde de Debre­cen, Hongrie, qui aura lieu du 24 juin au 2 juillet de cette année. La Coupe du monde masculine de basket-ball des moins de 19 ans, appelée en anglais FIBA Under-19 Basketball World Cup, anciennement appelée championnat du monde de basket-ball masculin des moins de 19 ans, est une compétition masculine opposant les meilleures sélections nationales mondiales de joueurs de 19 ans et moins. Elle a été créée par la FIBA en 1979. Jusqu’en 2007, le championnat avait lieu tous les 4 ans. Il est désormais organisé tous les 2 ans. La Coupe du monde de basketball de Debrecen de cette année sera la seizième édition de la compétition. L’équipe du pays hôte du tournoi est qualifiée d’office pour l’événement, cette année la Hongrie. Les 15 équipes restantes sont sélectionnées en fonction de leur classement lors des championnats juniors continentaux (18 ans et moins).

Petit poucet

Ces championnats sont organisés par la FIBA sur chaque continent l’année précédant le championnat du monde. La répartition des places qualificatives est la suivante:

Selon la répartition géographique, l’Afrique sera représenté par l’Égypte, champion d’Afrique U18 et par Madagascar, finaliste malheureux de l’Afrobasket U18 joué à Antananarivo l’année dernière. L’Asie sera représentée par quatre pays, la Corée du Sud, le Japon, la Chine et Le Liban. L’ Amérique a quatre grandes nations du basket-ball pour la représenter,le grandissime favori les États-Unis, le Brésil, le Canada et l’Argentine. L’Europe, avec ses six contingents, est la plus représentée en termes de nombre de pays participants, notamment l’Espagne, la France, la Serbie, la Slové­nie et la Turquie, plus le pays hôte la Hongrie. Les États-Unis ont déjà remporté 8 médailles d’or de la compétition, la Serbie deux , la Grèce, la Lituanie, l’Australie, le Canada ont déjà remporté chacun une médaille d’or. Le Mali est le seul pays africain qui a déjà remporté l’argent en 2019 à Héraklion, en Grèce. Mada­gascar par l’intermédiaire de ses jeunes Ankoay U19 prendra part pour la première fois à la Coupe du monde FIBA U19 et c’est le petit poucet du tournoi sur le papier.