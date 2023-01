BAREA – La transition et la circulation à revoir

Le coach Romuald Félix Rakotondrabe, «Roro», et ses protégés, ont une semaine pour tout revoir avant le deuxième et dernier match de groupe décisif contre le Soudan, en vue de la qualification en quarts de finale du championnat d’Afrique en Algérie. «Nous allons prendre au sérieux la préparation de ce match contre le Soudan» réitère le sélectionneur Roro. Après la victoire d’entrée contre le Ghana dimanche, la bataille se poursuit et il ne faut pas surestimer le prochain adversaire, même si Madagascar est meilleur sur le papier, comme l’a déjà souligné le coach Roro. Le Soudan est classé actuellement à la 36e place en Afrique et Madagascar 23e, mais ce pays a déjà disputé deux fois les demi-finales et s’est positionné à la troisième place lors des éditions 2018 et 2011. Pour revenir au match contre les Black-Galaxies, «Il y a eu un choc psychologique après le but du Ghana, et je trouve cela normal. De plus, ils ont eu peur de commettre des fautes, traumatisés par la faute de Tantely dans la surface, sifflée penalty par l’arbitre central …qui a été heureusement annulé après la vérification par la VAR. C’était d’ailleurs leur tout premier match international utilisant la VAR» souligne le sélectionneur Roro. «Il faut leur inculquer plus de confiance en soi. Il y avait beaucoup de pertes de balle, surtout en transition et en circulation, donc il faut rectifier et corriger tout cela… Mais en général, je suis content et fier d’eux car ils ont bien suivi les consignes et ont joué le premier match contre une grande équipe, sans pression», martèle l’entraîneur. Le prochain match aura lieu le lundi 23 janvier contre les Croco­diles du Nil soudanais.