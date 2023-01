ANTSIRANANA – Des matériels pour analyser le sel

Désormais, le certificat de consommabilité, concernant le sel iodé et fluoré, est délivré à Antsiranana, non plus dans la capitale. Cela est dû au fait que le Laboratoire régional de référence (LRR) de Diana vient d’être doté d’ équipements analyseurs, d’une valeur de cinquante millions d’ariary offerts par le ministère de la Santé publique . Ces équipements servent à analyser l’existence de l’iode et le fluor dans le sel destiné à la consommation. Cela est dû à la demande des producteurs et des consommateurs. La région Diana est donc la première région qui dispose de ces matériels. C’est une bonne nouvelle pour la Compagnie Salinière de Madagascar, une grande société productrice de sel à Madagascar située dans la région. Selon les explications du responsable du laboratoire Patrick Raharinandrasana , cette dernière a fait, auparavant, une demande auprès de la direction de commerce et de la consommation et du Laboratoire régional de référence pour avoir seulement un certificat d’analyse qui n’est pas suffisant . Puis ce certificat doit être envoyé au laboratoire de la capitale pour obtenir un certificat de consommabilité . Auparavant, seuls l’iode et le fluor étaient contrôlés, mais maintenant il est possible de faire des analyses complémentaires à l’aide de ces nouveaux matériels qui permettent de tester l’humidité et de distinguer les insolubles. Bref, le Laboratoire régional de référence est apte de délivrer le certificat de consommabilité , indépendamment du laboratoire tananarivien. «Certes, le LRR est un laboratoire de programme tel que le paludisme, la tuberculose, le VIH Sida , mais le contrôle d’iode ou de fluor dans le sel fait aussi partie de son rôle. Désormais, il est apte à déterminer si le sel est propre à la consommation» a affirmé le responsable, tout en indiquant que la consommation du sel faiblement iodé peut engendrer des troubles divers liés à la carence iodée. En outre, son service fait face aussi à des rumeurs, notamment au sein de certaines populations qui relatent que la consommation de sel iodé entraînerait une hypertension artérielle. La rumeur est tellement forte au niveau des marchands du marché Bazarikely qui exposent le sel au soleil afin que l’iode qu’il contient s’évapore. Rappelons qu’à Madagascar, l’iodation du sel a été rendue obligatoire en 1995. De 2005 à 2007, le programme national de fluoration du sel a été lancé par le ministère de la Santé publique, en partenariat avec les producteurs de sel et avec un financement de la Banque Mondiale.