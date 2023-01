ANTSALOVA – De nombreux cas de forte fièvre inquiète

Des habitants dans le district Antsalova, région Melaky font face à de nombreux cas de fièvres depuis plus d’un mois. entendre le député élu dans le district, Patrice Velomahazo, plusieurs personnes ont eu des fortes fièvres. «Quelques habitants ont eu cette maladie depuis près d’un mois maintenant», indique-t-il sur une chaîne privée. Actuellement, le député fait appel par rapport à l’insuffisance de médicaments pour prendre en charge les malades concernés. « La maladie était présente depuis plus d’un mois. Nous faisons face actuellement à un manque de médicaments et le nombre de malades augmente. J’ai déjà parlé avec les autorités sanitaires de la région par rapport à l’approvisionnement en intrant dans ce district », enchaîne-t-il. Des cas de décès liés à cette maladie auraient été détectés, selon le député. Il s’agit principalement de décès communautaires et les personnes qui ne se sont pas rapprochés des centres de santé sont celles qui sont concernées. «Je fais appel par rapport à la recrudescence de cette maladie dans ce district», souligne-t-il.