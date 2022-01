Toliara – Le sénateur Marcel Eongobelo décède

Élu sénateur issu de la province de Toliara, Jean Marcel Eongobelo avait toujours manifesté ses idées politiques, sans détour. Nombreux regrettent sa disparition.

Le sénateur meurt des suites d’une maladie. Ses proches parlent de diabète qui aurait pris ses devants après un passage à la maladie de la Covid-19 au début du mois de décembre. Depuis le 29 décembre, Jean Marcel Eongobelo avait souffert de la défaillance d’un rein, ce qui lui a valu sa réadmission au sein d’une clinique privée de la capitale. Il aura vécu 60 ans jour pour jour car il meurt au matin du 16 janvier, le jour de son anniversaire. Son corps a quitté la capitale dimanche même. Hier, le convoi funèbre est passé au palais du sénat à Anosy avant de prendre la RN7 pour rejoindre Toliara où il sera ce jour attendu à son domicile à Tanambao Morafeno. Son corps est prévu être inhumé à Betioky Sud, sa terre natale.

Le sénateur avait été la tête de liste du trio gagnant IRD lors des élections sénatoriales du 11 décembre 2020 aux côtés des sénateurs Neypatraiky Rakotomamonjy et Victor Tsiebo. Il avait prôné l’ouverture et avait toujours été sous les feux des projecteurs des médias vu son franc-parler. Il était en effet pour l’exploitation du sable minéralisé de Ranobe, ayant lui -même nagé dans le monde des affaires des mines et des pierres. Le sénateur avait déclaré publiquement à l’accueil du trio de sénateurs élus à Toliara, le 23 février 2021 qu’il était absolument urgent de rouvrir la société Base Toliara.

Projets

Il défiait ainsi la position du pouvoir en place qui suspend les activités de la société d’exploitation d’ilménite de Ranobe depuis novembre 2019. Ce qui l’avait amené en guerre par média interposé durant des mois avec ceux qui refusent la reprise du projet, tels que le député Siteny Randrianasoloniako, le gendarme retraité Fanampera Rehosy ou le chanteur Théo Rakotovao. Le sénateur appelé« Marcel Top » pour les Tulearois, était un businessman. Il possédait un commerce de débit de boissons qu’il avait appelé « Top » au Bazar be de Toliara il y a de nombreuses années. Marcel Top était aussi connu dans le monde des pierres labradorites et saphir. Il dirigeait entre autres les sociétés « Gem Crest » et « les Mines de Mayer ».

Il était déjà conseiller sur les ressources stratégiques de la province de Toliara au sein de l’Assemblée nationale. « Madagascar peut devenir un pays riche rien qu’en exploitant les ressources minières de la province de Toliara » avait-il souvent répété lors de ses interventions. Il était le directeur de la société « Vigie High Tech Security » installée à Toliara et Toamasina. Dernièrement, il avait effectué des lobbying sur l’intensification des projets de forage et d’approvisionnement en eau dans les régions Atsimo Andrefana et Androy. Un opérateur chinois a entamé des projets de développement avec lui dans quelques communes tels que des forages, la mise en place d’usines de cimenterie et de concentrateur d’oxygène. Il allait proposer un projet de loi pour poursuivre les hommes qui abandonnent ses enfants.