Rixe dans un Karaoke – Un policier et quatre civils blessés

Une bagarre sanglante a éclaté dans un karaoké dans le deuxième arrondissement, hier à l’aube. Un policier et quatre civils en ont été victimes.

Terrible rixe dans un karaoké, dans le deuxième arrondissement, hier aux petites heures. Un policier chargé de la sécurisation de l’établissement et quatre clients dont deux femmes ont été blessés. La bagarre est partie d’une histoire inepte. Néanmoins, elle a causé d’importants préjudices.

Herilanto est parmi les civils blessés. Il a deux pansements à la tête et une suture aux lèvres. Rencontré devant le service des urgences de l’hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA), il a expliqué que les faits se sont produits quelque temps après leur arrivée dans la salle. « Nous étions quatre hommes et deux femmes. Nous avons été agressés dès que nous avons fini de chanter. Cinq individus costauds se prétendant être des fonctionnaires de la Présidence nous ont frappés à coups de bouteille. Je ne sais vraiment pas ce qui les a amenés à s’acharner contre nous. Nous n’avons manifesté aucune résistance. C’était un abus d’autorité », décrit-il.

Interrogé, un employé de l’établissement a raconté : « Ils étaient deux groupes de clients. L’un dirigé par un certain Boss, un ex-militaire, occupait le salon VIP, si l’autre prenait une table. Ils étaient loin l’un de l’autre. Le boss a envoyé un des ses éléments qui sont des policiers pour parler avec les femmes du camp adverse pendant qu’elles chantaient sur l’estrade. Puis, son émissaire a été repoussé par l’équipe des demoiselles ».

Odeur du sang

« Après avoir payé son addition, l’escouade armée de « Boss » s’est levée et approchée des six clients. Sans crier gare, ils s’en sont pris physiquement. On a vu des coups de bouteille, coups de poing et de pied. Notre sécurité policier a lui aussi été touché au nez par une bouteille jetée par les bagarreurs. Nous n’avons pas osé nous interposer car l’autre clan était armé et menaçant », poursuit-il.

Au plus fort de l’échauffourée, un inspecteur parmi la bande à « Boss » a chargé son pistolet. A ce moment là, une de leurs victimes était déjà à terre, inconsciente. Les autres se sont enfuies vers la cuisine et un escalier obscur. Elles n’ont réussi à sortir que lorsque des éléments d’intervention du commissariat d’Ambohijatovo ont débarqué.

Un des miroirs du karaoké a été cassé, les tables et chaises se sont retrouvées sens dessus dessous, de l’alcool (rhums divers) déversé et leurs bouteilles réduites en morceaux. Lors de notre passage, hier vers 11h, l’intérieur sentait encore l’odeur du sang. Des bris de verre étaient éparpillés jusqu’au portail avec des traces de sang.

Un des blessés nécessiterait une hospitalisation. Des policiers le surveillent. Ils ont expliqué qu’ils le ramèneront au commissariat dès que les médecins le permettront. « La dame propriétaire de l’établissement a déposé plainte contre eux et leurs agresseurs », confie-t-on.

Jenny, l’une des femmes tabassées, a perdu dans cette rixe son sac contenant une somme de 800 000 ariary, ses lunettes et une boîte de médicaments qu’elle venait d’acheter.