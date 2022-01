Infrastructures urbaines – Grands travaux à Analamahitsy

Bastion politique de Marc Ravalomanana, Analamahitsy-Cité peut basculer dans le camp de l’actuelle mouvance présidentielle. Par des réalisations concrètes réalisées par la Commune urbaine d’Antananarivo.

Petit à petit Analamahitsy-Cité s’embellit. Et qui va s’en plaindre. Après la rénovation de la peinture des façades décrépies des quatre buildings, le cachet particulier du quartier, par l’équipe de campagne du candidat Naina Andriantsitohaina lors des communales, voilà qu’un vaste chantier sortant des sentiers battus va se concrétiser. « Les travaux en cours, qui vont être achevés à la fin de ce mois, consistent à la réhabilitation et à la réparation du terrain multisports de basket-ball, de volley-ball, de ping-pong et de mini foot. Il sera aussi aménagé des boulodromes, une discipline sportive très prisée ici, avec la construction d’un bloc sanitaire, un parcours pour la santé physique et le culturisme. Par l’installation des barres fixes, parallèles et autres accessoires à la mode pour les amateurs de cette tendance du moment » explique un responsable de l’entreprise ACIP, titulaire du marché.

Une démarche initiée par la Commune urbaine d’Antananarivo, CUA, avec le soutien de M’Hetsika M’Vola du Groupe Axian. Le partenariat public-privé dans tout son éclat se concrétise ici. Les escaliers ont été aussi remis à neuf.

Autres occupations

« Cet endroit, presque abandonné à son triste sort, était devenu un repaire des malfaiteurs, un lieu de rendez-vous des fumeurs de cannabis en herbe, et des buveurs invétérés d’un bar à ciel ouvert, où les jeux de hasards avec des grosses somme d’argent se déroulent en toute impunité, sous les flots des insultes et des gros mots. Sans compter les immondices qui s’amoncèlent tout autour. Avec un WC public vétuste dégageant une odeur si nauséabonde à même de vous arracher les vibrisses des narines. Je ne peux que féliciter les promoteurs de cet assainissement qui va changer bien des mentalités » se soulage une habitante d’à côté. Les oisifs de longue durée, ils sont nombreux, vont ainsi trouver un endroit digne de leur désespoir, et pouvant les orienter vers d’autres occupations plus saines. Une reconversion dans le milieu sportif serait la bienvenue.

Après l’ouverture du Commissariat de la sécurité publique numéro 8, CSP 8, la construction du Coliseum de Madagascar, un terrain vague transformé en un haut lieu de la culture, la réfection des routes déjà éventrées par endroits par la Jirama, l’installation d’une caserne des sapeurs-pompiers, voilà un autre projet d’envergure pour Analamahitsy-Cité, un fokontany qui a toujours été un fief politique de Marc Ravalomanana. L’actuel député du TIM du cinquième arrondissement y habite. Mais avec ces innovations de proximité, il se peut que les électeurs changent d’avis. D’autant que des jardins et des espaces verts, illuminés par un éclairage public performant, aux heures où la Jirama ne procède pas au délestage, ont été aussi aménagés. Donnant une autre allure à la vie de la société.

Il reste à savoir le mode d'accès à ce nouveau site de loisirs, de détentes et de divertissements. Pour l'entretenir, la gratuité à l'entrée serait à éviter. Le cas des gargotes qui le surplombent, déversant des eaux usées, pour ne pas dire plus, serait aussi à étudier. Naina Andriantsitohaina, dans son programme de campagne, a prévu l'émergence d'un marché à étages. Élu édile de la capitale, il lui appartient de tenir l'une de ses promesses électorales.