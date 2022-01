Fianarantsoa – Deux enfants meurent dans un éboulement

Une nouvelle qui fend le cœur. La pluie diluvienne de samedi toute la journée a inondé plusieurs quartiers de Fianarantsoa et causé un éboulement meurtrier.

La clôture en moellons d’un bâtiment de deux étages en cours de construction à Ambalatsimanirirano s’est effondrée et a enseveli une maison. Parmi les locataires de cette pauvre habitation, deux enfants de 4 et 2 ans sont morts asphyxiés sous l’éboulis. Un autre a pu être déterré à temps et transféré immédiatement à l’hôpital. Il est hors de danger, d’après les explications des sapeurs-pompiers à nos confrères locaux. Les adultes sont sortis indemnes de l’éboulement, a-t-on indiqué.

Le déluge s’est poursuivi le soir. L’opération de secours n’a pas été facile car il restait encore une partie du mur à risque. D’ailleurs, le terrain où sont construites les maisons est plus ou moins accidenté.

Les sapeurs-pompiers ont alors redoublé de vigilance pour mener jusqu’au bout le sauvetage. Malheureu­sement, deux des enfants étaient bloqués pendant quelques minutes sous les gravats et n’ont pas survécu.