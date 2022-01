Épidémie de coronavirus – Le nombre de décès reste élevé

Depuis deux semaines le nombre de décès du Coronavirus reste supérieur à cinquante. Un chiffre inquiétant.

Des chiffres qui font froid au dos. Le nombre de décès liés à la Covid-19, constaté en trois mois, en 2021, a été enregistré en deux semaines, cette année. Entre janvier et mars 2021, près de cents décès ont été notifiés. Du 1er janvier au 14 janvier 2022, Madagascar enregistre cent six décès. Cinquante-deux porteurs du virus ont succombé, entre le 8 et le 14 janvier, selon la dernière situation épidémiologique, sortie le 15 janvier. Pour les professionnels de santé, cette nouvelle vague est « résistante », par rapport aux précédentes. « Les porteurs du virus décédés sont très nombreux, en cette nouvelle vague. », constate un médecin qui travaille dans un hôpital de prise en charge des formes graves de la maladie à coronavirus à Antananarivo.

Les professionnels de santé remarquent que parmi ces personnes décédées, certaines meurent quelques heures après leur arrivée à l’hôpital. « Beaucoup négligent la maladie. Ils viennent à l’hôpital, en dernier ressort, lorsqu’ils n’ont plus d’issue. », déplore notre source. Des hôpitaux auraient jusqu’à quatre décès, en une journée. Le nombre élevé des personnes non vaccinées serait, également, un facteur qui favorise la hausse de la mortalité.« Tous les patients décédés que j’ai connus sont des non vaccinés. Il y a, certes, des vaccinés qui développent la forme grave, mais ils se rétablissent assez vite. », affirme un médecin.

Maintien des gestes barrières

Parmi les personnes non vaccinées décédées la semaine dernière, une femme dans la cinquantaine, prise en charge dans le service de réanimation du centre hospitalier universitaire Joseph Raseta Befelatànana, selon le témoignage de ses proches. « Elle n’était pas convaincue par le vaccin. Elle aurait pu être sauvée, si elle s’était fait vacciner.», regrettent-ils. Les professionnels de santé précisent que le vaccin n’agit pas tout de suite. Il faudrait attendre quelques semaines, voire un mois après l’injection, pour constater ses effets sur notre immunité.

Vaccinés ou pas, le maintien des gestes barrières est fortement conseillé pour éviter la propagation du virus. Madagascar enregistre mille sept cent vingt-six nouveaux cas sur dix mille tests effectués, la semaine dernière. Ces cas se répartissent sur vingt régions. Analamanga est le principal foyer de l’épidémie, avec mille soixante dix-huit nouveaux cas. Vakinankaratra et Diana ont, chacune, une centaine de nouveaux cas. Bongolava a soixante-onze cas. Sava, cinquante-six. Alaotra Mangoro et Atsimo Andrefana, une quarantaine de cas chacune. Anosy, Vatovavy Fitovinany, Matsiatra Ambony et Atsinanana ont une vingtaine de cas chacune. Ihorombe, Boeny, Betsiboka, Atsimo Atsinanana, ont une dizaine de cas. Et Sofia, Menabe, Amoron’i Mania, Melaky, Itasy, ont moins de dix cas. Les courbes se stabilisent à Analamanga et à Vakinankaratra, ailleurs, elles sont en hausse. Les formes graves sont toujours nombreuses. Deux cent vingt-quatre cas sont sous oxygène dans les hôpitaux.