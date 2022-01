Eddie Serge Fernand, Questeur du Sénat – « Andry Rajoelina incarne des mutations profondes »

Eddie Serge Fernand, actuel Questeur du Sénat, ex-maire de la belle ville d’Antalaha, s’exprime sur plusieurs sujets. Et défend les acquis avec le président de la République Andry Rajoelina.

Pourriez-vous définir les rôles et attributions du questeur du Sénat ?

Outre le fait qu’il peut exercer sans restriction l’intégralité de son mandat parlementaire, le questeur a en plus la lourde responsabilité de la gestion de l’ensemble de l’administration du Sénat ainsi que les finances et la gestion du personnel de cette institution. Plus concrètement, le questeur du Sénat doit garantir l’effectivité des intérêts des deux entités indissociables et interdépendantes qui composent le Sénat : les sénateurs et le personnel du Sénat, de manière à ce que le Sénat puisse fonctionner conformément aux prérogatives que lui octroie la Constitution, soit de garantir aux sénateurs et aux employés du Sénat les moyens financiers, organisationnels, humains et matériels dont ils ont besoin pour faire fonctionner l’institution sénatoriale, et de créer des conditions de travail saines et émancipatrices tout le long de la mandature. Telles sont les missions essentielles du questeur.

Qu’en est-il de la situation financière de cette institution suite à quelques réclamations de certains employés ?

Le Sénat ne souffre plus d’aucun problème financier depuis que le gouvernement –sous l’impulsion personnelle du président de la république, Andry Rajoelina, que je remercie au passage– nous a accordé un crédit complémentaire, fort indispensable, pour combler le gap financier qui a mis en difficulté le paiement des indemnités des « conseillers techniques » et des « assistants parlementaires » des sénateurs.

Ce n’était donc pas le salaire des employés qui était en cause, comme on a pu l’entendre ici et là, mais les indemnités des « collaborateurs » des sénateurs qui faisaient, dès le départ, l’objet d’une insuffisance de crédit ; conséquence, entre autres, de la politique de restriction budgétaire de l’État qui n’a pas épargné le Sénat, comme tout le monde le sait pertinemment.

Étant entendu que le budget du Sénat relève du budget général et dont les crédits de fonctionnement sont tributaires du ministère des Finances. Par conséquent, le Sénat ne peut répondre correctement à ses dépenses qu’à la seule condition que le gouvernement lui attribue un budget suffisant dans le cadre de la Loi des finances. Et en cas d’insuffisance de crédit, l’usage veut qu’on fasse un recours au gouvernement pour le combler. Cependant, cela nécessite parfois du temps à cause des procédures propres aux finances publiques. Toutefois, j’ose avancer que la situation financière du Sénat est saine et le demeurera.

Le Sénat est le partenaire privilégié des CTD. Le nombre limité de ses membres n’entrave-t-il pas cette coopération de proximité ?

Plus qu’un partenaire privilégié des Collectivités Territoriales Décentralisées CTD, le Sénat est leur représentant, conformément à l’article 81 de la Constitution qui ne souffre d’aucune ambiguïté à ce sujet. Autrement dit, le Sénat dispose de prérogatives constitutionnelles pour défendre, en tous points, les intérêts des quelques 1 719 entités qui composent les CTD (1 690 communes, 23 Régions et 6 provinces).

Quant au nombre de sénateurs qui est actuellement de 18 contre 63 auparavant, on pourrait croire que cette « diminution d’effectif » impacte la qualité des actions des sénateurs en faveur des CTD. Ce qui n’est pas le cas. Au contraire, notre nombre réduit a fait émerger certaines vertus organisationnelles très efficaces pour défendre plus concrètement les intérêts des CTD : les actions des sénateurs sont mieux ciblées, plus cohérentes et touchent plus directement les CTD; les mécanismes de renforcement des capacités, aussi bien des sénateurs que de leurs collaborateurs, sont plus aisés à mettre en œuvre, ce qui permettra, par la suite, d’améliorer les capacités institutionnelles des CTD ; les CTD sont mieux suivies, leurs problèmes plus rapidement traités par des sénateurs à nombre réduit ; l’appui des sénateurs aux CTD, suivant la politique de coopération décentralisée menée avec d’éventuels bailleurs et PTF Partenaires techniques et financiers-, est plus facile à concrétiser, les résultats plus simples à évaluer… En somme notre nombre réduit est un atout indiscutable en termes d’efficacité, de mobilité, d’organisation et d’appui envers les CTD.

Avez-vous des pistes de réflexion à explorer sur cette notion de décentralisation souhaitée par tous ?

Commençons par appliquer la loi sur « La Lettre de Politique de Décentralisation Émergente » qui améliore en tous points la loi 2014-020, et nous verrons que l’effectivité de la décentralisation sera irréversible. Je suis d’autant plus optimiste lorsque je constate que de plus en plus d’élus locaux arrivent à démontrer qu’ils peuvent développer leurs villes avec leurs propres moyens, aussi insuffisants soient-ils, et que tous les expédients de la bonne gouvernance se manifestent de plus en plus dans de nombreux CTD. Tout cela est prometteur.

La réflexion doit donc être axée sur deux points : d’une part, le renforcement continuel des capacités des élus locaux et de toutes les autorités locales, dont celles qui dirigent les services déconcentrés de l’État (la symbiose décentralisation/ déconcentration doit émerger et s’épanouir mutuellement) et d’autre part, l’absolue nécessité pour les élus locaux de démontrer qu’ils sont capables d’assimiler un minimum de notion de bonne gouvernance locale. Et cela passe d’abord par un changement de discours : éliminer les discours de mendicité envers toute autorité du pouvoir central pour les remplacer par des discours de responsabilité, de subsidiarité (chacun fait ce qui est en son pouvoir et ne faire appel aux instances supérieures que pour les problèmes qui vous dépassent). Autrement dit, enlever à ceux qui craignent la concrétisation de la décentralisation tout argumentaire susceptible de nourrir la centralisation. À cela il faut associer l’aspect « électif » devant caractériser les organes de gestion des CTD, faisant d’eux une émanation des aspirations politiques locales à travers les élections, les distinguant ainsi des agents de l’État central. Le succès des CTD fera le reste, car c’est la meilleure plaidoirie en faveur de la décentralisation.

Quelle est votre lecture politique de la situation actuelle ?

À mon humble avis, ma lecture de la situation politique pourrait se résumer en deux points majeurs:

D’abord, Il est incontestable que le président de la République Andry Rajoelina a fait des actions de développement de notre pays sa priorité absolue. Malgré les nombreux bouleversements provoqués par la pandémie due au Covid-19 et qui n’épargne aucun pays, chamboulant au passage les repères politiques habituels, le président de la République a su maintenir le cap et déploie, avec le gouvernement, d’énormes efforts pour permettre aux Malgaches d’améliorer leur condition de vie. On peut saluer sa détermination et son volontarisme dans un contexte difficile et changeant, et les faits sont là pour prouver que les actes ont pris le dessus sur les paroles. On ne peut donc que l’encourager et le soutenir dans sa démarche qui n’a rien d’une croisade personnelle ni l’expression d’un égo quelconque, car toutes les actions qu’il a initiées demeurent la propriété du bien commun, et c’est au peuple malgache de se les approprier, d’en faire bon usage et d’apporter leur pierre à l’édifice et pourquoi pas d’améliorer ce qui doit l’être, car rien n’est jamais figé et que le progrès est une question d’essai, d’ajustement et de perfectionnement continu.

Avec ce volontarisme, le président de la République nous donne le courage d’avancer et interpelle nos propres responsabilités pour nous rappeler que le combat est citoyen et pour tous et non seulement pour lui.

Les opposants qui agitent le spectre des troubles politiques ?

Puis, l’opposition politique est fidèle à elle-même. Certes elle est active, mais n’en est pas moins agressive, en tout cas verbalement. Cependant et malgré les reproches continuels, le fait que l’opposition dispose de toute la latitude pour s’exprimer n’est-il pas le signe d’une bonne santé démocratique ? Toutefois, il est regrettable de constater les « attaques en vrille » parfois justifiées, mais le plus souvent fantasmées de l’opposition. À cela s’ajoute l’abîme sidéral que constitue l’absence d’offre politique alternative et crédible. Résultat, ce « brouhaha ininterrompu », ce dénigrement exagéré qui part dans tous les sens, préfigure de la suite, à savoir, un désir obsessionnel et maladif de s’emparer du pouvoir qui vient se heurter à l’absence de volonté réelle et sérieuse de « plonger les mains dans le cambouis » pour tirer le pays vers le haut et d’assurer le développement et l’émancipation au profit de tous. Car au-delà de l’esbroufe et des provocations, l’opposition n’a ni projet de société, ni propositions, ni idéologie politique d’intégration citoyenne. Son seul programme semble être le « Andry bashing » à courte vue. Je trouve cela dommage pour elle, pour l’opinion à qui on présente un spectacle infantilisant et à bien des égards, puéril et stérile.

Beaucoup reprochent au président de la République de promettre monts et merveilles avec des réalisations aléatoires de ses projets. Êtes-vous du même avis que ses détracteurs sur les réseaux sociaux ?

Le dilemme avec les réseaux sociaux c’est qu’il s’agit d’un espace public virtuel avec ses bons et mauvais côtés. Or, la gouvernance relève d’une société réelle régie par des décisions. Certes ces deux conceptions ne sont pas incompatibles. Cependant la liberté, parfois sans bornes, qu’offre une société virtuelle demeure quasi inopérante dans une société réelle qui, elle, est soumise à des normes, des règles et des lois plus strictes et difficiles à transgresser. Ceux qui sévissent sur les réseaux sociaux le savent très bien, et tout en profitant du relatif anonymat qu’offre cet instrument de communication et de diffusion d’idées et d’opinions, ils choisissent le plus souvent l’outrance des propos au lieu de l’argumentation sérieuse et posée.

En outre, les reproches sont souvent adressés à ceux qui sont actifs, et s’agissant du président de la République, je trouve que certains sont très injustes à son égard, car les critiques et les reproches qui lui sont adressés sont peu fondés et relèvent souvent de la haine, d’affirmations gratuites et d’attaques personnelles propres à ceux qui sont à court d’arguments.

Il suffit de dresser la liste de ce qui a été réalisé pour se rendre compte des efforts accomplis.

Pourriez -vous citer des exemples ?

Par exemple sur le « plan économique » le fait de contenir l’inflation à un taux viable ; de maîtriser le taux de croissance dans une situation tendancielle de décroissance mondiale ; de maîtriser la valeur de la monnaie afin d’éviter une dépréciation grave face à la pénurie de devises induite par la baisse des activités exportatrices ; de continuer de désenclaver le pays grâce à la construction de routes et de pistes rurales en mobilisant les Régions et le ministère de tutelle.

Sur le « plan social » on peut citer la vulgarisation des infrastructures dites « manarapenitra » à vocation sociale, mais aussi économique comme les écoles, les hôpitaux, les stades, les marchés publics qui sont à la fois des réponses aux besoins de la population, mais également des opportunités pour les CTD d’élargir leurs ressources.

A fin d’anticiper les besoins accrus en logement et en infrastructures dus à l’augmentation de la population notamment dans les villes, des logements sociaux sont construits et des villes nouvelles planifiées et leur réalisation également en cours. Le projet de téléphérique tant décrié par les opposants devrait être considéré comme un outil de plus pour décongestionner la capitale. D’ailleurs plusieurs villes dans le monde, au relief escarpé, en possèdent et cela fonctionne.

Sur le « plan environnemental », on peut citer la campagne de reboisement à travers tout le pays.

Sur le « plan sécuritaire » l’installation de structures opérationnelles destinées à juguler l’insécurité galopante et à sécuriser les zones à risque où sévissent entre autres les voleurs de zébu.

Sur le « plan sanitaire », les mesures destinées à contenir la pandémie due à la Covid19, bien qu’impopulaires, ont permis d’éviter le pire. Il suffit de regarder ce qui se passe dans les autres pays, même dits développés, pour comprendre que ce qui a été fait à Madagascar n’est pas ridicule.

Au même moment, le Sud crie famine

Concernant la crise humanitaire qui sévit dans le sud, c’est une situation récurrente qui mérite des solutions pérennes. Le projet d’adduction d’eau via des pipelines peut répondre en partie à ce problème. Cela se fait également dans différents pays ou régions du monde, que ce soit en Israël ou en Californie notamment. Il n’y a donc là rien d’extravagant, ce sont des solutions techniques existantes qu’il faut essayer d’appliquer selon les moyens à notre disposition.

Je pense donc qu’au lieu de faire des reproches incessants au président de la République, nous serions plus avisés de le soutenir dans ses efforts, de l’accompagner et de l’encourager. Car il faut comprendre que plusieurs des projets qu’il a initiés nécessitent l’implication de plusieurs acteurs dans leur réalisation. Se contenter d’attendre que tout se fasse sans prendre ses propres responsabilités en offrant par exemple ses propres services, qu’ils soient d’ordre politique ou technique, dans le cadre d’un projet particulier n’est pas la meilleure solution ni le meilleur comportement à tenir. Une fois de plus, toutes ces réalisations sont destinées au bien commun. Le président de la République a le mérite d’avoir une vision.

La ville d’Antalaha dont vous étiez le Maire est qualifiée de ville la plus propre du pays ; quelle est votre recette pour réussir une telle prouesse ?

Tout d’abord je vous remercie pour cette reconnaissance qui honore la population d’Antalaha. Ensuite, et de mon point de vue, il s’agit d’un état d’esprit et d’une culture acquise au fil des expériences vécues. En tant qu’élu, votre priorité est-elle de prendre vos responsabilités et de gérer la cité dans tous ses aspects, ou bien préférez-vous simplement profiter de vos prérogatives et ne rien entreprendre qui puisse changer ou améliorer les choses? C’est un choix initial qui conditionne le reste de votre mandature, quelle qu’elle soit. Le mien a été et restera de servir et de contribuer au développement et au progrès.

En ce qui concerne mes activités d’ancien Maire de la ville d’Antalaha, j’ai adopté un principe simple : une commune où il fait bon vivre doit reposer sur quatre piliers fondamentaux pour s’épanouir : un service de l’État civil, un service financier, un service de voirie et une police municipale.

La propreté de la ville relève du service de la voirie dont l’importance se manifeste par ses activités qui ont trait à ce qui est le plus visible pour les citoyens : la propreté, l’embellissement, l’urbanisme, etc.

Lorsque j’étais Maire, j’ai fait mien ce principe et je me suis battu pour qu’il soit respecté. C’est ce qui a donné ces résultats certes pas toujours parfaits, mais qui ont l’avantage de pouvoir être améliorés et perfectionnés.

Est-ce un succès personnel ?

Cependant, je n’aurais pu faire cela tout seul, et les principes n’auraient pas suffi si je n’avais pas trouvé des partenaires techniques et financiers pour m’aider à réaliser mes ambitions en développant et exploitant les opportunités offertes à la fois par la coopération décentralisée et le partenariat public/privé (3P). La Coopération décentralisée m’a donné l’opportunité de recevoir de nombreux dons et d’acquérir des outils et du matériel de voirie tout en fournissant diverses formations visant à renforcer les capacités des agents. Quant au 3P, il nous a permis d’obtenir un site gratuit de dépôt d’ordures, des moyens de locomotion. L’obtention de véhicules de ramassage d’ordures par l’entremise du président de la République a été un élément déclencheur pour pérenniser les actions de nettoyage de la ville.

L’ensemble de toutes ces actions a eu un impact considérable non seulement sur la propreté de la ville, mais en plus, cela a redonné la confiance et la motivation aux contribuables et désormais, ils s’acquittent plus volontiers de leurs devoirs fiscaux, ce qui a eu pour impact d’améliorer les recettes communales et par conséquent les possibilités.

Vous pensez qu’il est possible d’en faire autant pour les autres agglomérations qui croulent sous les ordures non ramassées ?

Beaucoup de communes font autant sinon mieux et je les félicite. Bien sûr, notre système est transposable avec les mêmes principes et les mêmes méthodes. La priorité étant de renforcer les capacités des agents, de les doter des moyens nécessaires pour accomplir convenablement leurs tâches. En cas de difficulté, d’exploiter les opportunités offertes par la coopération décentralisée et les vertus des 3P. Et pour finir de faire en sorte de garantir une santé financière en mesure de supporter les coûts d’un service public performant et quotidiennement à l’œuvre.