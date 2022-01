Consommation – Ruée vers le « Vary Tsinjo »

Il s’agit en fait du « vary Tsinjo » que l’État a décidé d’importer, à travers le Ministère de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation (MICC), et ce dans le but de faire face à l’actuelle période de soudure mais également et surtout pour contenir les velléités de spéculations sur les prix.

Du riz de bonne qualité et vendu à un prix à la portée de toutes les bourses, voilà le principal objectif du MICC à travers ces importations qui ont commencé depuis le mois de novembre 2021. Mais les actions du ministère vont aussi concerner l’ensemble des produits de première nécessité et dont les consommateurs en ont besoin. Des contrôles à la fois sur les prix et sur la qualité des produits (ou marchandises) sont menés en permanence, conformément aux instructions du ministre Edgard Razafindravahy.

D’ici peu, tous les marchés (petits ou grands) du pays vont être inondés de ces PPN à leur juste prix. La société State Procurement of Madagascar (SPM) à qui ’on a confié lesdites importations se charge également du transport des marchandises vers leur destination respective jusqu’aux endroits les plus reculés.

Même voix

En attendant, on indique qu’une cargaison de 500 tonnes de riz Tsinjo vient d’être débarquée à Antsiranana le 14 janvier dernier, et dont 250 tonnes sont destinées pour Ambilobe.

S’agissant du riz Tsinjo, consommateurs et commerçants dont notamment les (petits) revendeurs sont unanimes à reconnaitre la bonne qualité du produit. Ils parlent également d’une même voix en ce qui concerne le prix de vente. Dans de nombreuses épiceries, on assiste à une véritable ruée. A l’image des longues files d’attente observées… pas seulement dans la capitale mais également dans de nombreuses autres localités du pays qui ont déjà eu leur quota. La satisfaction est quasiment partagée entre ces consommateurs et revendeurs : les premiers peuvent s’offrir des produits à des prix abordables, tandis que les seconds y trouvent une aubaine pour faire marcher leur commerce.

Le gouvernement, à travers le MICC, travaille sur une solution à court terme contre l’inflation due à la dépendance de Madagascar aux importations de produits de première nécessité. Dans son message à la nation, de la fin d’année 2021 et à l’occasion du Nouvel An 2022, le président de la République Andry Rajoelina avait déclaré que « la production intérieure, notamment les PPN, doit être augmentée afin de lutter contre cette inflation et aussi pour atteindre une efficacité maximale de l’autosuffisance alimentaire… ». Ce à quoi, le MICC s’attèle intensément. Pas seulement en ce qui concerne le riz, mais aussi à travers les pépinières industrielles qui vont être développées dans tout le pays.