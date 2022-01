CAN et CHAN – Programme chargé pour les Barea

Les Barea ne rejoueront pas avant cinq mois. Mais à partir de juin, un calendrier ultra-chargé les attend. En effet, les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (ndlr: ouverte aux expatriés) et du Championnat d’Afrique des Nations (ndlr: réservé aux locaux) vont s’enchaîner quasiment en parallèle. Les quatre premières journées des qualifications de la CAN 2023 sont prévues entre le 1er et le 14 juin. Le rythme sera particulièrement soutenu avec quatre matches successifs dans une période de deux semaines. Par la suite, les cinquième et sixième journées prendront place entre le 19 et le 27 septembre. Auparavant, le tour préliminaire, auquel la Grande île ne participera pas, aura lieu en mars. La Confédération Africaine de Football procèdera au tirage au sort des groupes pour les qualifications, après ce tour préliminaire.

À propos du CHAN 2023 maintenant. Le premier tour se jouera entre 24 juin et le 3 juillet. S’en suivront le deuxième tour entre le 22 et le 31 juillet, ainsi que le troisième tour entre le 26 août et le 4 septembre. Rappelons que contrairement à la phase finale de la CAN, Madagascar n’a jamais atteint la phase finale du CHAN. Les Barea ont échoué à deux reprises au troisième tour, lors des deux précédentes éditions.

En parlant des phases finales justement, le CHAN se tiendra en Algérie. Il s’étalera du 8 janvier au 5 février 2023. Quant à la CAN, la Côte d’Ivoire en sera l’hôte. La confédération a décidé de reprogrammer la compétition en milieu d’année, comme ce fut le cas en 2019 en Égypte. Cette fois-ci, ce sera du 23 juin au 23 juillet 2023.

Une question se pose logiquement avant ces très nombreuses échéances. Elle concerne la situation à la Fédération Malgache de Football. Nul ne connaît le sort réservé à la FMF pour l’instant, en proie à une grave crise interne depuis plusieurs mois. Nul ne sait si la guerre intestine va cesser ou si la FIFA va prendre des mesures. Or, les Barea ne seront jamais dans les meilleures conditions pour performer, si la maison mère à Isoraka demeure instable.