Ancienne gloire – Les meilleurs souvenirs d’Alban

Alban Rabemananjara laisse derrière lui des souvenirs impérissables. L’ancienne étoile de l’équipe nationale est décédée vendredi soir. Dans notre édition de samedi, nous avons relaté sa mort après une semaine d’hospitalisation.

Aujourd’hui, nous revenons sur sa dernière rencontre avec notre rédaction. Il avait ravivé quelques-uns des moments forts de sa carrière, durant cet entretien au stade Rabemananjara de Mahajanga, en 2016. Son meilleur souvenir demeure son but contre le gardien de but camerounais N’Kono. «Je n’oublierai jamais le match entre Madagascar et le Cameroun, à Mahamasina. À un moment, on a hérité d’un coup franc intéressant. Abdou s’est chargé de le tirer. Le ballon est arrivé sur moi et j’ai marqué face au portier adverse. N’Kono était considéré comme le meilleur gardien africain à cette époque. Mais j’ai réussi à le battre. Ce but compte énormément pour moi », s’était-il remémoré. Le parcours d’Alban a aussi été marqué par la rivalité de son club, l’AC Sotema, avec le Fortior Mahajanga. «S’il fallait parler d’un mauvais souvenir, je parlerais des défaites devant le Fortior. Avec l’AC Sotema, on n’a jamais réussi à battre le Fortior en championnat de Madagascar. Et pourtant, on avait déjà gagné contre cette équipe, comme en coupe par exemple. Mais quand il s’agissait d’un match du championnat national, on rencontrait toujours les pires difficultés», avait-il regretté.

Entente avec Kiki

Avant l’AC Sotema, Ablan a débuté dans un autre club. Il est né en 1955. Puis il a effectué ses premiers pas en 1973 avec l’équipe de la Poste Mahajanga. Ce n’est qu’après qu’il a rejoint Sotema, avec lequel il a atteint les quarts de finale de la coupe d’Afrique. Le deuxième meilleur parcours d’une formation malgache sur la scène internationale. Parallèlement, il avait reçu ses premières convocations en équipe nationale. «Je garde aussi en mémoire ma première sélection. Depuis mon enfance, je rêvais d’intégrer l’équipe nationale. Je m’étais fixé cet objectif depuis longtemps. J’étais aux anges quand le moment est enfin venu», avait-il également confié. Dans le microcosme footballistique, le nom d’Alban est inséparable de celui de son frère, Kiki. Ils ont défendu ensemble les couleurs malgaches. Un duo fraternel qui reste l’un des plus prolifiques de l’Histoire. «Kiki jouait au milieu. Moi, j’étais en poste comme attaquant. On se trouvait automatiquement le terrain. En tant que frères, on se connaissait parfaitement. C’est ce qui a facilité notre entente sur la pelouse», avait conclu Alban, durant notre dernier entretien.