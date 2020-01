Événement – « Mozikako » d’Imiangaly s’expose auprès des mélomanes

Un moment de communion exclusive de plus aux côtés d’une artiste à la voix aussi enivrante que gracieuse. C’est ce qui s’annonce les 30 et 31 janvier à l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely. En deux jours, Imiangaly convie ainsi les mélomanes à s’imprégner de son univers musical.

Toujours dans le cadre de la promotion de son nouvel album sobrement intitulé « Mozikako », la chanteuse se livrera à une écoute collective de son opus aux côtés de ses inconditionnels, le 30 janvier à 17h30. L’occasion pour ces derniers de partager directement avec Imiangaly leurs ressentis, mais aussi d’évoquer leurs émotions vis-à-vis de chaque chanson. La chanteuse, quant à elle, se plaira également à témoigner sur le processus créatif de cet album qui illustre parfaitement sa personnalité.

De « Manja » à « 421 », en passant par « Hush », « Avelao ‘zahay » et « 7 dayz », ce sont autant de compositions à la fois douces et électrisantes qu’on aura le plaisir d’écouter aux côtés de Imiangaly. Plus encore, le 31 janvier à partir de 19h30, elle donnera, sur la scène de l’IFM Analakely, un grand concert. Avec une voix sensuelle et puissante, conquérant aussi par son charisme, « Mozikako » d’Imiangaly n’attend plus que vous.