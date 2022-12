HABITAT – 77% de la population urbaine vivent dans des bidonvilles

Les habitations précaires prolifèrent. Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) a estimé à plus de six millions le nombre de personnes qui vivent dans les bidonvilles urbains, en 2014. Soit 77,2% de la population urbaine. L’exode rural favorise la croissance des habitations précaires. Dans ces quartiers, les conditions sanitaires sont déplorables, l’accès à l’eau et aux services de base sont déficitaires. Des habitants d’Ampefiloha-Andavamamba, qui ont construit leurs cases d’habitation dans les marais qu’ils ont remblayés, n’ont ni toilettes ni infrastructures d’adduction d’eau. Le programme d’amélioration des bidonvilles (PPAB) a été lancé en 2008 pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les villes, à l’aménagement urbain, à travers l’utilisation de méthodes de gestion et des principes de la bonne gouvernance. L’objectif est de garantir l’accès de tous à des logements adéquats, sûrs et abordables, ainsi qu’à des services de base et à améliorer les bidonvilles. Plus de dix ans après le lancement du projet, les grandes villes de Madagascar sont encore très loin de cet objectif de développement durable (ODD). Les conditions de vie dans les quartiers précaires n’ont pas évolué