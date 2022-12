FOOTBALL – CHAN – Les Barea poursuivent leur préparation

Les présélectionnés en vue du championnat d’Afrique des nations, CHAN, ont poursuivi leur entraînement hier au stade d’Alarobia. Ils joueront en amical contre les expatriés de la Réunion demain.

Quatrième jour du regroupement final. Les Barea sont actuellement en pleine préparation de la phase finale du championnat d’Afrique des nations, dédié uniquement aux joueurs locaux, qui se tiendra en Algérie du 13 janvier au 3 février 2023. Après les trois premiers jours de préparation à Carion, les présélectionnés ont poursuivi leur entraînement hier au stade d’Alarobia.

«Nous poursuivons l’entraînement en ville au stade d’Alarobia, pour nous familiariser un peu avec une pelouse naturelle, même si nous allons encore tâter demain (ce jour) le terrain du stade Barea» souligne le coach Romuald Rako­tondrabe alias «Roro». Comme prévu dans le programme de préparation, les Barea vont jouer leur premier match amical contre la sélection des expatriés de la Réunion, ce samedi 17 décembre à Mahamasina.

Les hommes du coach Roro n’auront plus que quatre semaines pour se préparer. Inévitable, cela va être une préparation intensive «sans célébrer les fêtes de Noël et de fin d’année en famille» comme l’a déjà annoncé le sélectionneur Romuald Felix Rakotondrabe lors de la présentation des membres des présélectionnés, il y a plus d’une semaine. «En outre, la préparation du voyage et des papiers administratifs vont encore grignoter le peu de temps qui nous reste» a-t-il ajouté.

Préparation complète

«Nous travaillons tout ce qui est technico-tactique, la préparation physique et surtout mentale… Nous prenons au sérieux ce premier match amical mais les trente-deux joueurs ne vont sûrement pas tous être alignés. Nous avons déjà la liste de ceux qui vont jouer ce match du samedi» souligne le sélectionneur des Barea CHAN, sans vouloir dévoiler les noms. La délégation malgache, composée des vingt-quatre joueurs retenus, s’envolera à destination de la Tunisie le 2 janvier.

Les Barea y poursuivront la préparation pour s’acclimater, le climat de Tunisie étant identique à celui de l’Algérie. Ils y disputeront trois matches amicaux contre des équipes d’autres groupes qui joueront la phase finale du CHAN. Dix-huit équipes nationales sont en lice à la septième phase finale du Chan. Elles sont réparties en cinq groupes, trois groupes de quatre (A, B, C) et deux groupes de trois (D et E). Les Barea de Madagas­car évoluent dans le groupe C avec les Lions de l’Atlas du Maroc, les Crocodiles du Nil du Soudan et les Black-stars du Ghana.