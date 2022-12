FESTIVAL MAROLOKO – La tradition de la tribu Bara à découvrir

L’association des étudiants Bara, de l’université d’Antananarivo, expose au grand jour les pratiques culturelles de la tribu, au festival international Maroloko.

Unique en son genre. La tribu Bara regroupe treize districts du Grand Sud de l’île rouge dont Ihosy, Betroka, Iakora, Ivohibe, Sakaraha, Benenitra, Beroroha, Ankazoabo, Midongy Sud, Befotaka, Amboasary, Mahabo et Bekily.

À part les zébus, qui symbolisent la culture de la tribu Bara, celle-ci est aussi riche en d’autres traditions telles que la danse « Karitaka », la musique « Kay Keny », ainsi que le « bilo », qui est un rituel de guérison et de délivrance. Selon Tozimanantsoa Zafimindaisoa Wealthy, président de l’association des étudiants Bara, la tribu se distingue surtout par le respect des valeurs culturelles comme le «fihavanana», le «tsinjaka», le «koromidy», le «belamaky», ainsi que le «bilo». « Le Karitaka est une danse traditionnelle propre à la tribu Bara, portant sur l’importance des zébus dans notre culture. Les différents pas de danse du Karitaka sont inspirés du mouvement des zébus. Lors de la démonstration chorégraphique, les femmes sont vêtues du lambahoany, avec une coiffure en chignon, tandis que les hommes portent leurs armes de guerre sur la piste » décrit-il. Par contre, la musique Kay Keny est issue de leur dialecte.

Diversités culturelles

« Ce rythme fait l’originalité de notre tribu. L’album « Rano » de Faly Belamaky déclame une musique purement Kay Keny, relatant la culture Bara » explique Tozimanantsoa Zafimindaisoa.

Le Bilo est un rituel pour guérir des maladies dont la science ne peut pas venir à bout. « Il s’agit d’une pratique spirituelle qui transforme les maladies inguérissables médicalement en Bilo, par l’intermédiaire d’un ombiasy. Ils offrent comme sacrifice un zébu, en plus d’autres étapes » souligne t-il. La tribu Bara possède aussi de nombreux sites touristiques riches en histoire et en culture tels que Midongy, Ranohira, Zombitse, ou Vohibasia.

Le festival international Kolontsaina Maroloko en est à sa deuxième édition. Il a pour objectif de mettre en valeur les diversités culturelles malgache et étrangère, ainsi que de connecter les étudiants de l’université d’Antananarivo afin de leur apprendre à se connaître.