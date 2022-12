DISPARITION – L’ancien directeur du sport fédéral Haja Ratovonirina s’est éteint

Le sport malgache en deuil. L’ancien directeur du sport fédéral au sein du ministère de la Jeunesse et des sports, Haja Ratovonirina, est décédé ce samedi à l’âge de 72 ans. Cet ancien responsable, qui a consacré beaucoup de temps au service du sport, était aussi connu comme champion d’Afrique en haltérophilie dans les années 80. «C’était un vrai technicien dans le domaine. Il avait, avec son équipe à l’époque, bien assuré la préparation, l’organisation des voyages et la participation malgache aux Jeux des Iles de l’océan Indien et aux Jeux de la CJSOI (Commission de la jeunesse et des sports)», relate Anselme Rabibisoa, son ancien prédécesseur et directeur général des sports avant l’an 2020. «C’était un responsable expérimenté dans le domaine du sport, qui respectait la légalité. Il a appris à son équipe beaucoup de choses sur l’administration sportive… Il a su collaborer et bien gérer les mouvements sportifs en maîtrisant parfaitement le contrôle des textes» a souligné pour sa part Ratovonirina Ramaro­son, directeur des événements au sein du ministère à son époque, et lors des Jeux, comme la septième édition des Jeux des Îles sur le sol malgache en 2007. Les dirigeants des fédérations nationales et aussi les athlètes saluent surtout son accessibilité et son ouverture qui facilitaient et raffermissaient les relations entre les acteurs du sport en général.