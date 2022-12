CHANGEMENT – Vingt-et-un comportements à prioriser

Le coup d’envoi de l’événement Be M’Ray vient d’être lancé à la Gare Soarano, hier. Il s’agit de promouvoir les vingt-et-un comportements prioritaires dans le cadre de la stratégie nationale de changement social et comportemental. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre des programmes de santé, les comportements prioritaires concernent l’eau, l’assainissement, l’hygiène, la lutte contre le paludisme, la planification familiale, la santé reproductive des adolescents, la prévention du mariage précoce, la santé maternelle et infantile, la sécurité alimentaire, l’éducation de la petite enfance, la vaccination et la lutte contre le tabagisme. Cet événement suppose la mobilisation de tous, durant les deux jours, avec un carnaval, des conférences à thèmes, des animations diverses et des counsellings et dépistages gratuits. «Cet évènement sera dédié à la prévention des maladies, en impliquant les comportements à adopter dans le quotidien. Des offres de services de santé gratuits seront mis sur place», indique Professeur Randriatsarafara Fidiniaina Mamy, directeur général de la médecine préventive au ministère de la Santé publique