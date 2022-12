BRIGADE DE L’INFANTERIE – Raphael Solondriaka Holden nommé nouveau Commandant

Le colonel Raphael Solondriaka Holden vient d’être nommé commandant de la brigade (COMBRIG) de l’infanterie militaire de la zone Nord-ouest de Mahajanga, depuis le 14 décembre dernier. Le rôle du nouveau responsable du COMBRIG est de préparer le personnel et le matériel aux activités de Zone de Défense et de Sécurité (ZDS) Ankarafantsika. Il a déjà travaillé au sein de la ZDS Ankarafantsika auparavant. La brigade se charge de trois régions de l’ex-province de Mahajanga, à savoir Boeny, Sofia et Betsiboka. Le colonel Raphael Solondriaka Holden a présenté son plan d’ajustement au sein de la brigade lors de sa rencontre avec le gouverneur de la région Boeny, mardi dernier. La région est prête à coopérer. La réhabilitation du terrain de rassemblement du camp militaire « Kolonely Rasolonjatovo Jean-Claude » à Androva, a été au centre de la discussion entre les deux parties.