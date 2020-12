Tourisme – Une demande de report fiscal accordée

La déclaration et le paiement de l’Impôt sur le revenu (IR) seront reportés trois mois après la réouverture des frontières. La direction générale des impôts, dans un communiqué, fait savoir que « pour le secteur lié au Tourisme et les Entreprises franches industrielles, la déclaration et le paiement de l’Impôt sur le revenu sont reportés le 15 du troisième mois suivant l’ouverture des frontières ». Pas plus tard que la semaine dernière et au moins deux fois déjà durant la période de pandémie, la Confédération du tourisme de Madagascar (CTM) a demandé la suppression ou le report des obligations fiscales, car les activités touristiques sont totalement à plat. La Confédération a même rencontré le président du Sénat pour essayer de trouver une issue à la crise du Tourisme. Le gouvernement a ainsi accordé un report de paiement et non une suppression totale, en se basant sur le fait que la levée de la situation d’urgence sanitaire a été décidée le 18 octobre prochain et que le secteur allait sortir sa tête de l’eau. Mais malgré la reprise du Tourisme national avec des prix déjà bradés, les opérateurs touristiques ont fait savoir que « loin s’en faut ». La réouverture totale des frontières n’est toujours pas annoncée, ne permettant pas une quelconque visibilité pour le secteur pour ainsi avoir la capacité de régler ses charges fiscales.