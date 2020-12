Sambava – Un homme perd la vie dans un puits

Triste. Un jeune homme de 26 ans est mort dans un puits très profond, lundi en fin d’après-midi, à Menagisy, dans la commune urbaine de Sambava. Son frère de 22 ans a été secouru. Il est hors du danger.

Tous les deux travail­lai­ent pour une personne et procédaient à l’assainissement d’un puits dont les parois sont du sable. L’un est descendu en premier. Une fois à l’intérieur, il avait du mal à respirer. Il a chuté. En deux temps trois mouve­ments, son cadet a tenté le sauver. Il a commencé à s’asphy­xier tout comme son frère. Aucun d’eux n’a réussi à remonter. « Il fait chaud dedans et c’est suffocant », raconte un journaliste de Sambava.

Alertés par les bruits, le propriétaire du puits et le fokonolona on t volé au secours des victimes. « On a attaché les pieds du plus jeune pour pouvoir le tirer de là. Son aîné n’a pu être extirpé que vers 19 heures. Il était déjà trop tard pour lui, il n’a pas survécu », raconte le confrère local.

Des hommes de la police et de la gendarmerie sont venus aider les habitants. L’enquête a ensuite été confiée à la police, selon les explications reçues. Le corps de la victime sera transporté et inhumé à Ambo­sitra, sa ville d’origine, d’après les informations recueillies.