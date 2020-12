RSE – Priorité aux associations paysannes

Les actions de Responsa­bilité sociétale des entreprises (RSE ) au-delà de la simple stratégie de communication. C’est en ce sens que Sahanala Madagascar s’est engagé avec le ministère de l’Environnement et du développement durable à travers une convention de partenariat en vue de mieux coordonner ses actions RSE et afin d’être aligné sur la politique d’actions environnementales du pays.

« Fédérer les associations paysannes autour d’une même vision et accompagner les communautés locales dans le renforcement de leurs capacités. Les objectifs de ce partenariat seront de réaliser des projets communs dans les zones d’intervention de Sahanala, plus précisément dans les domaines de la lutte contre les changements climatiques, des énergies renouvelables et innovantes en vue de la transition énergétique, de la préservation de la biodiversité » explique Serge Rajaobelina, président du Conseil d’administration de Sahanala. Ainsi chaque année, des formations sont données aux producteurs sur l’adoption des éco-gestes notamment pour la gestion des ressources et pour la gestion des déchets.