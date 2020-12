Problèmes de déchets – La CUA met les bouchées doubles

Le ramassage des ordures dans la ville d’Antanana­rivo sera accéléré. La commune urbaine d’Antananarivo (CUA) vient à la rescousse du Service autonome de maintenance de la ville d’Antananarivo (Samva), frappé par un important manque de moyens. cette institution ne disposerait que de douze camions fonctionnels, en ce moment. Les autres véhicules sont en panne et très « mal-en-point ». La CUA met à sa disposition vingt véhicules et deux tractopelles, pour accélérer le ramassage des déchets dans la ville d’Antananarivo.

Dix de ces camions sont déjà opérationnels. Les dix autres seront disponibles, bientôt. « Quatre-vingt voyages ont été effectués la nuit dernière (ndlr : la nuit du lundi au mardi). En temps normal, cent à cent-dix voyages par jour sont effectués, mais avec le manque de moyens, la fréquence de l’aller-retour entre le site de décharge à Andralanitra et les points de collecte, diminue. Nous espérons rattraper ce retard, avec ces matériels », indique Niry Rasamoelimi­hamina, directeur de l’Urbanisme auprès de la CUA.

Défi

Le maire de la ville d’Antananarivo, Naina Andriatsitohaina se lance comme défi de rendre la capitale propre. Sur sa page Facebook, il souligne que la CUA va déployer tous les moyens nécessaires pour assainir la ville d’Antananarivo. Il a effectué une descente avec Voahary Rakotovelomanantsoa, ministre de l’Eau, de l’hygiène et de l’assainissement, le colonel Jaona Lalaina Andrianaivo Ravoavy, directeur du Samva, et leurs équipes, dans la nuit du lundi, pour trouver une solution rapide aux problèmes de déchets.

Les trois parties ont convenu de renouveler et de renforcer l’opération coup de poing pour dégager au plus vite les points noirs. Une opération qui sera possible, grâce aux matériels de la CUA. Le dégagement des déchets dans les bacs à ordures près des marchés, là où les ordures s’entassent fortement, sera priorisé dans cette opération coup de poing. Jusqu’à hier, cette opération n’a pas permis de vider tous les bacs.

Des montagnes d’ordures sont constatées dans plusieurs quartiers. Une source révèle que ce problème de ramassage d’ordures persistera tant que les textes sur le système et le mécanisme de financement du Samva ne seront pas appliqués.