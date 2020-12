Poursuites d’anciens ministres – Le caractère juridico-politique de la HCJ remis en question

La Haute cour de Justice a été créée pour juger les anciens dirigeants qui ont commis des fautes durant leur période au pouvoir. Dans ce sens, les députés en tant que représentants de la population, tiennent une mission importante dans la procédure de poursuite de ces hautes personnalités. Cependant, l’attitude des élus de Tsimbazaza lors de la présentation du rapport de mise en accusation des ministres devant la juridiction semble être décevante. Les élus s’abstiennent de toute initiative de condamnation afin de sauvegarder leur paysage politique.

C’est le caractère juridicopolitique de la Haute cour de Justice qui est remis en question. CQ’est ce qu’a expliqué l’ancien ministre de la Justice, Anaclet Imbiki, à Antsahavola, hier. « La restructuration du texte régissant la juridiction est faisable si chacun se sent insatisfait de l’intervention des élus », a-t-il expliqué. En fait, certains élus ne sont pas conscients du rôle que le texte régissant la HcJ a conféré. La résolution de mise en accusation votée par l’Assemblée nationale dicte le sort de l’accusé.

Or dans le cas de l’ancien vice-premier ministre Julien Reboza proposé en séance plénière, lundi, les députés, majorité et opposition confondues, n’ont pas voulu se mouiller dans l’affaire. « Crucifier ou libérer n’entre pas dans notre mission. Laissez la Justice faire son travail », avancent-ils. La séparation du pouvoir entre le pouvoir législatif et le judiciaire est soulevée durant les débats précédant le vote du rapport d’enquête de la commission de mise en accusation.