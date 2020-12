Judo – Championnats d’Afrique : Dix-huit combattants à l’assaut

La 41e édition des championnats d’Afrique de judo s’étalera du 17 au 20 décembre au palais des sports Mahamasina. Trente trois pays seront représentés.

Les membres de l’équipe nationale – Garçons

du continent

J-1. La troisième et dernière vague des délégations qui vont participer à la 41è édition des championnats d’Afrique seniors en combat individuel et par équipe est arrivée hier. Dix-huit délégations de pays différents ont débarqué dans l’après-midi avec un vol cargo spécial de l’Ethopian Airlines. Finalement, trente-trois pays au lieu de trente-quatre seront représentés à ce sommet continental qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo 2021. La délégation kenyane n’a pas pu venir au dernier moment. «Tous les membres des délégations étrangères ont dû faire le test PCR 72 heures avant de sortir leur territoire respectif et ont dû le faire à l’arrivée à l’aéroport d’Ivato. Et ils seront en confinement à l’hôtel le premier jour de leur arrivée » souligne le secretaire général de la fédération malgache de judo, Eric Saïd. La joute africaine s’étalera du 17 au 20 décembre au palais des sports à Mahamasina. «La compétition se déroulera à huis-clos » précise le président de la fédération malgache de judo, Siteny Randrianasoloniako. Madagascar qui abrite pour la deuxième fois le sommet continental de judo après celui en 2017 alignera dix-huit combattants, neuf garçons et neuf filles en combat individuel, et quatre autres remplaçants renforts pour le combat par équipe. La réunion technique est prévue ce soir.

— Filles