Infrastructures – Seulement 11% de routes valables

Le face-à-face entre le gouvernement et les députés hier a soulevé des points d’ordre sur les routes nationales. Hajo Andrianainarivelo, ministre de l’Aménagement du territoire et des travaux publics, a révélé que 11% des routes seulement à Madagascar, sont en bon état. Le pouvoir actuel, dans sa politique d’émergence, vise la praticabilité de 30% des routes nationales et provinciales en 2023. « Il y a des procédures strictes, notamment de la part des bailleurs des fonds, dans le financement, la construction et la réhabilitation des routes. Les études techniques et les procédures de lancement d’appels d’offres prennent du temps » a-t-il expliqué.

C’est aussi l’explication à apporter pour la RN13, et confirmée d’ailleurs par l’ambassadeur de l’Union européenne, à Madagascar, Giovanni Di Gilarmo, hier. La Banque européenne d’investissement (BEI), bailleur de la réhabilitation de la route reliant Ihosy à Taolagnaro, est exigeante en matière de procédures. Le lancement des documents d’appels d’offres prend du temps car il a été revu en profondeur et les travaux ne démarreront pas avant la mi-2021.

La signature de l’accord de financement de 235 mil­lions de dollars pour ce projet de réhabilitation de la RN13 date de 2017. Malgré l’insistance du député d’Ampanihy, Marco Tsaradia, de considérer la RN10 reliant Andrano­vory à Ambovombe, le ministre a souligné que le plafond à accorder ainsi que les procédures de financement étaient rigoureux.

Les modalités de financement dépendent de la santé économique du pays, alors que cette portion de route de 400 km demanderait pas moins de 200 millions de dollars. Des études techniques auraient déjà été effectuées et le financement est en négociation. Les RN 44, 9, 5, 12, 5A, 6, 13 ont été indiquées avoir déjà obtenu du financement dont quelques-unes ont déjà fait l’objet d’appels d’offres.