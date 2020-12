Environnement – La sécheresse retarde le reboisement

La campagne de reboisement 2020-2021 sera prévue pour le mois de janvier. La sécheresse ne permet pas la mise en terre des jeunes plants, jusqu’à maintenant.

Aucun jeune plant n’a été mis en terre, depuis le mois de novembre. Le déficit pluviométrique retarde le début de la campagne de reboisement 2020-2021. « C’est la pluie qui détermine le reboisement. Nous avons prévu de le commencer à la fin du mois de novembre. Avec la sécheresse, l’opération est impossible. Nous avons besoin de précipitations avant et après la mise en terre, pour éviter que l’opération échoue », indique Hanitriniaina Razafindrahanta, directeur du Reboisement, de la gestion des paysages et des forêts auprès du ministère de l’Environnement et du développement durable, hier.

Le ministère prévoit de lancer la campagne 2020- 2021, au mois de janvier. C’est la période propice, selon des études effectuées par des techniciens en environnement et en météorologie. Il y aura assez de précipitations, pour mener à bien cette campagne.

Les impacts du changement climatique, provoqués par la destruction de l’environnement, aussi bien à Madagascar qu’au niveau mondial, ont perturbé les campagnes de reboisement des trois/quatre dernières années. La hausse des températures, le mercure qui dépasse la barre de 40°C, le tarissement des ressources d’eau, le déficit pluviométrique, les inondations, ne sont pas favorables à ce programme de restauration forestière.

Inondations

Si le reboisement à Ankazobe, au mois de janvier est une réussite, avec un taux de réussite de 85%, celui à Morondava est un échec. La plupart des jeunes plants mis en terre dans cette région de Menabe n’ont pas poussé, suite aux inondations qui ont frappé cette région. « Le taux de réussite du reboisement diminue, à cause du changement climatique. Le temps de reboisement est écourté, des jeunes plants ne résistent pas aux fortes chaleurs et aux inondations. C’est tout l’avenir qui est mis en jeu », rajoute Hanitriniaina Razafindra­hanta.

Madagascar a déjà perdu 45% de ses surfaces forestières en 60 ans. Chaque année, 100 000 hectares de surfaces sont ravagés.

L’État se lance comme défi de restaurer quatre millions d’hectares, jusqu’en 2030. En cette campagne de reboisement 2020-2021, cent millions de jeunes plants seront mis en terre sur une superficie de 75 000 hectares. Le ministère de l’Environ­nement et du développement durable souhaite conscientiser la population sur l’enjeu du reboisement. Elle exhorte la participation de la grande masse. Une journée chômée et payée sera prévue, pour la journée de lancement officiel de cette campagne au mois de janvier, afin de mobiliser le maximum de personnes au reboisement.