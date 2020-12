Cour circuit

L’ancien président Hery Rajaonarimampianina peut s’en mordre le doigt. En 2017, il avait failli être empêché par les députés pour avoir lambiné dans la mise en place de la Haute cour de justice. Sans une subterfuge de la Haute cour constitutionnelle, son mandat aurait été écourté. Sauvé par le gong, il s’est exécuté à contre cœur dans la mise sur pied de cette juridiction censée devoir juger les hautes personnalités. Mais à peine la juridiction mise en place, les premiers obstacles sont apparus.

Les conditions pour qu’une haute personnalité soit traduite devant cette cour sont compliquées pour ne citer que la nécessité d’avoir l’accord de la majorité des députés réunis en séance plénière. Un ancien premier ministre accusé de détournement de fonds a ainsi échappé à un procès devant la HCJ. Il a été purement et simplement blanchi par les députés malgré les résultats de l’enquête effectuée par le Pole anti-corruption.

Les députés jouent donc pratiquement le rôle de procureur de la République. La composition de l’Assemblée nationale a changé depuis l’année dernière mais le problème reste entier. Plusieurs dossiers relatifs à des détournements de fonds, de deniers publics ou de corruption impliquant d’anciens ministres du précédent régime ont été transmis à la commission d’accusation de l’Assemblée nationale avant le vote de la séance plénière. Dès le début, la commission voulait retarder l’échéance reportant à chaque fois, le rapport de son travail à la séance plénière. Pire, alors qu’un ancien ministre était présent, la séance a été levée soi-disant que les autres dossiers n’étaient pas bouclés.

À force d’avancer des prétextes fallacieux pour reporter à tous les coups la décision finale, les députés ont fini par avouer leur dessein. Ils ont simplement déclaré qu’ils ne souhaitent pas traduire les anciens ministres à la Haute cour de Justice pour qu’ils ne fassent pas l’objet de revanche politique plus tard. Leur position était presque unanime quelle que soit l’appartenance politique du député.

La majorité absolue des députés n’a pas pu être atteinte pour que la décision soit définitive toujours est-il que les anciens ministres peuvent être rassurés. Au plus tôt, leur sort ne sera pas réglé avant mai 2021. Ils peuvent donc passer les fêtes de fin d’année tranquillement. Autrement dit, la Haute cour de Justice est mort née, ce n’est qu’une cour circuit. À l’allure où les députés mènent les choses, la Haute cour de Justice est une coquille vide. Elle risque d’être inopérante et de jouer le rôle d’un bibelot. Et dire que les députés voulaient absolument sa mise en place pour mettre fin à l’impunité des dirigeants.

Le fait est que des députés sont également imbriqués dans certains dossiers de corruption ou de détournement. Des accusés gênants qui ont nécessité une parade subtile pour éviter un scandale. Ceci explique cela.