Assemblée nationale – Les députés tiennent au mot le gouvernement

La séance de questions et réponses à la Chambre basse a été plus dynamique qu’à l’accoutumée. Une occasion pour les députés de rappeler les engagements non concrétisés.

Je souhaiterais rappeler que (…). Une formule utilisée par plusieurs députés durant la séance de questions et réponses entre les membres de l’Assemblée nationale et le gouvernement, hier, au Centre de conférence international (CCI), d’Ivato.

Si le face-à-face d’hier, n’a pas échappé aux incon­tournables congratulations et quémandages de la part de certains élus, il a surtout, été l’occasion pour les députés de rappeler à l’Exécutif les promesses faites et qu’il serait temps de les tenir. Après une tirade de félicitation, la formule consacrée hier, a été une manière pour les députés de la majorité, surtout, de demander des comptes, tout en évitant de froisser la sensibilité des membres de l’Exécutif.

« Permettez-moi de rappeler quelques points sur la base des « Velirano », du président de la République », a par exemple, déclaré le député Patrice Rakotoarimanana, élu à Andilamena. Les rappels ont donc, essentiellement porté sur la concrétisation des engagements en matière de projet d’infrastructures, comme la réfection des routes, ou encore, la construction de stade « Manarapenitra ». Sur l’accélération de mise en marche de projets déjà actés.

Tirs croisés

Dans sa prise de parole, un des élus a même donné des notes à chaque membre du gouvernement, sur la base de ce que chaque département ministériel « a réalisé », dans sa circonscription. Un autre a déclaré, « j’invite les ministres qui n’ont pas encore apposé leur empreinte dans mon district à le faire ».

À entendre les interventions d’hier, des députés évaluent la performance du gouvernement sur la base des réalisations faites dans leur circonscription. Ils prennent, visiblement, à la lettre le crédo de l’Exécutif selon lequel, « plus aucun district ne sera oublié dans les projets de développement ». Vers la fin de la séance, un membre de l’Assemblée nationale a lancé, « vous aviez probablement constaté que, cette fois ci, il n’y a pas eu beaucoup de félicitations. La raison est que les députés ne sont pas tout à fait satisfaits».

Au fil des rappels donc, des manquements dans les actions gouvernementales ont été soulevés. Le secteur de l’éducation, notamment, a été particulièrement secoué. Outre des questions sur les projets de construction d’éco­le « Manarapenitra », l’absence d’infrastructures aux normes dans plusieurs districts a été dénoncée. Les députés ont exposé des cas de salle de classe délabrée, le manque cruel de tablesbancs. Le cas des enseignants FRAM, ou encore, le recrutement d’enseignants ont, également été soulevés.

Après plusieurs mois bercés par la Covid-19, la santé publique a, également, dominé les discours de « rappel ». Plus de quatre vingt dix questions ont concerné le secteur de la santé. Des questions sur les infrastructures, les ressources humaines, le matériel et les intrants médicaux. Les députés des districts concernés ont, également, profité de la séance d’hier, pour remettre sur la table la question du prix de la vanille. La question épineuse de la création de la 23e région a, aussi, été martelée par les élus des localités impliquées dans le dossier.

Outre les cas spécifiques, quelques questions ont, néanmoins, porté sur des sujets d’actualité et sur des points d’une portée holistique. Le député Narson Rafidimanana a demandé plus d’éclairage sur le plan de relance post-Covid. Il a, notamment, insisté sur la politique monétaire du gouvernement. Les problèmes de fourniture d’énergie et de l’accessibilité à l’eau ont été incontournables. La conjoncture étant, l’environnement et le développement durable a, enfin, trouvé sa place dans les sujets abordés durant le face-à-face entre l’Exécutif et les députés.

Les députés, surtout de la majorité, ont demandé des comptes, hier. Ils n’ont, cependant, trouvé rien à redire au projet de loi de finances 2020, qu’ils ont votée quasiment les yeux fermés. S’étant abstenus de voter le texte, les députés du « Tiako i Madagasikara » (TIM), ont opéré des tirs croisés contre le texte budgétaire dès l’entame de la séance. La prévision de croissance de 4% a, notamment, été la cible. Un angle de tir où le groupe d’opposition a clairement remis en question la compétence du gouvernement.