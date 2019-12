Slam national – 10ème édition : Conan et Toliara champions de Madagascar

Une grande finale illustrée par la ferveur d’un public passionné, c’est ainsi que la 10ème édition du Slam National s’est terminée.

Entraînant et attendrissant, pédagogue, audacieux et un brin pédant, ils sont nombreux à s’être découverts et redécouverts sur la scène de l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely samedi après-midi. Ceci-dit, au-delà de la splendeur de leurs mots, ainsi que de leur poésie de qualité, on s’est surtout plu à nous imprégner de leur fraternité, ainsi que de leur convivialité. Une grande famille talentueuse et créative, fin prête à entamer sa grande finale, c’est comme cela que les slameurs du pays se sont présentés pour terminer en beauté la 10ème édition du Slam National. La salle était comble et tous faisaient preuve d’impatience en regardant l’heure,

L’attente était d’autant plus longue pour ceux qui faisaient la queue à l’extérieur.

Vers 14h30 le spectacle débute sous les applaudissements d’un public déchaîné. On se serait cru, même un instant, assisté au concert d’un rockeur renommé. Au terme d’une finale haletante et très serrée, Conan en individuel et l’équipe de Toliara ont alors été sacrés champions. Conan s’est démarqué par sa personnalité et son humilité, tandis que l’équipe de Toliara a brillé par son authenticité. Avec comme thème commun, les méandres de la société, ils ont su éblouir le public et les jurys par leur slam-poésie engagé.

Entre égo et simplicité

Portés par l’euphorie du public, nos jeunes slameurs se sentent comme de véritables stars, à l’instar de Conan qui affiche ses valeurs. À travers ses textes, il sait se mettre en avant, faisant preuve de modestie tout en étant un peu arrogant. Ceci-dit, le personnage fascine, le slameur exalte la foule, c’est sans doute pourquoi, devant lui, le tapis rouge se déroule. Le voici alors champion du Slam National, lui qui souhaitait vivre une vie banale. De quoi, sans doute, flatter un peu plus son égo, lui dont le talent et l’inspiration rivaliseront, désormais, avec ceux des slameurs internationaux. La jeune équipe de Toliara, quant à elle, brille par sa simplicité. Avec la slameuse Elmiche en fer de lance, brillant par sa poésie et ses récits qui honorent la place de la femme dans la société. Simple mais efficace, le tout sublimé du doux dialecte du Sud pour mieux briser la glace, les passages de l’équipe de Toliara sur scène séduisent et émeuvent.

Des champions méritants, des champions talentueux, Conan et l’équipe de Toliara illustrent un slam malgache grandissant et généreux. Pour terminer, cette phrase de l’équipe de Mahajanga, « Les plus beaux des voyages se font en plume et sur le papier, car ils permettent de découvrir divers paysages depuis son canapé ». Rendez-vous est donné pour la prochaine édition.