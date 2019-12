RN2 – Ambohimalaza : Un mort et deux blessés dans un guet-apens

Un aide-chauffeur a été tué et ses deux collègues blessés par balles dans une embuscade tendue par deux bandits, samedi, à leur retour vers Antananarivo.

Des plus terrifiants. Un braquage meurtrier s’est produit sur la RN2, à Ambohimalaza, samedi vers 19h 30 où deux bandits de grand chemin ont fait parler la poudre contre une camionnette d’un grossiste de boissons alcoolisées à Nanisana. Un mort et deux blessés, tous âgés de 21 ans, sont à déplorer.

Trois personnes dont le chauffeur et son aide se trouvaient à bord du fourgon de marque Renault. Elles venaient d’effectuer une livraison et un recouvrement de recettes à Ambatolaona et à Manjakandriana, quand elles ont été prises au piège à leur retour vers la capitale.

En roulant tranquillement sous la pluie torrentielle, elles ont remarqué deux individus débout au bord de la chaussée, comme s’ils les attendaient pour se faire transporter. Tout d’un coup, lorsqu’ils sont arrivés à leur proximité, les quidams se sont dressés devant eux en faisant un tir en l’air pour les immobiliser.

« Ces malfaiteurs n’ont rien mis sur la chaussée pour bloquer le véhicule. Ils n’ont pourtant pas hésité à ouvrir le feu. Après le coup de semonce, ils ont tout de suite tiré deux fois sur la cabine où le chauffeur a été frappé au pied. Puis, une deuxième victime a également été touchée », décrit la gendarmerie d’Ambohimalaza venue en aide aux livreurs.

Bouleversé

Les bandits ont opéré à visage découvert, mais leur proie tenue en respect par leurs armes de guerre ne les aurait pas reconnus, surtout dans le noir. « À cet endroit appelé Akondro, il n’existe aucun éclairage. Les victimes ne savaient absolument pas vers quelle direction les brigands ont pris la fuite avec leur butin d’un montant de 4 millions d’ariary », selon toujours la gendarmerie locale.

L’aide-chauffeur n’a pas été atteint par le projectile. « Tout de même, il souffrait d’hypertension depuis longtemps. Saisi de panique et bouleversé par la fusillade, il s’est affaibli et a dû être évacué vers l’hôpital d’Ambohimangakely. Là-bas, il n’a pas accroché trop longtemps et a rendu l’âme peu après son arrivée », regrette un gendarme.

Des éléments d’intervention armés se sont diligentés sur les lieux de l’attaque. Or, les criminels ont déjà réussi à s’évanouir dans la nature sans laisser la moindre trace. « Nous avons justement été sommés de ne pas sortir. Nous ignorons ce qui s’est réellement passé en voyant un peloton de gendarmes pressés, comme s’il cherchait activement quelqu’un », raconte un habitant d’Ambohimalaza. Place à l’enquête.