Rencontre – Profiler et Openflex Madagascar fédèrent les cinéphiles

Une initiative simple mais qui brille par son ambition de raviver la flamme de l’industrie du cinéma nationale. Ainsi se découvre la première d’une longue série de rencontres et d’échanges entre cinéphiles organisée par le jeune cabinet d’expertise en cinéma « Profiler » mené par Lova Randriambololo-irina et Openflex Madagascar de Fabrice LeMort. C’est dans les locaux d’Openflex sis à Ambodivona qu’est donc prévu se tenir ponctuellement, chaque dernier vendredi du mois, ces rendez-vous en ode au septième art malgache. Se présentant comme une plateforme de découverte autant pour les inconditionnels que par les profanes du cinéma national, ils visent surtout la promotion des auteurs nationaux. Pour inaugurer cette première rencontre, une rétrospective sur le domaine de l’animation a été au programme dans la soirée du 13 décembre. Pour l’occasion, c’est Ranto Ramilijaona de l’agence Ako qui intervenait tout en présentant l’une de ses œuvres, le court-métrage d’animation intitulé « Katsah ».

De sa passion pour l’animation, en passant par les difficultés qu’il a rencontrées pour la réalisation de son projet, ainsi que du plaisir qu’il y retrouve, il se livre alors à son assistance. « C’est un fait, il n’est pas du tout facile de vivre de sa passion dans ce pays, avec « Katsah » nous pensions aller loin et persévérer pour en faire une série épisodique. Malheureusement, vu le coût et le temps à investir pour ce projet, les portes se sont vite refermées sur nous », confie Ranto Ramilijaona, tout en soulignant que ce court-métrage lui aurait coûté près de deux millions d’ariary de ses poches. De là, le débat se lance alors entre l’assistance et le cinéaste, quid de l’avenir de ce genre d’initiative et comment persévérer pour l’épanouissement de l’industrie du cinéma national ?

Ce à quoi Lova Randriambololonirina répond « Le souci principal, c’est qu’ici on ne parle pas d’industrie du cinéma, mais d’un marché du cinéma qui privilégie sans cesse la quantité à la qualité. Le cinéma malgache reste un secteur où l’on se retrouve par essai, c’est-à-dire juste pour essayer avant d’aller tenter quelque chose d’autre. Selon moi, il nous faut juste avoir de l’endurance dans l’innovation, il faut toujours expérimenter et que le cinéma devienne aussi une fierté nationale pour nous ».