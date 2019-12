Pentathlon moderne – Huit coaches diplômés niveau 1

Troisième intervention de la Fédération internationale. Dix-sept techniciens en pentathlon moderne ont suivi un stage pour devenir coach de niveau 1, du 11 au 15 décembre, à l’Académie nationale des sports à Ampefiloha.

Le stage a été animé par l’expert français, Casse Simon, et a été bouclé par un examen d‘évaluation hier. Huit d’entre eux ont réussi les examens et ont été sanctionnés du diplôme de coach niveau 1 de la Fédération internationale ou plutôt l’Union internationale de pentathlon moderne.

Ce stage entre dans le cadre du développement du système sportif national pour les nouvelles fédérations nationales et comptant aussi pour le programme de la solidarité olympique. « On a fait des cours théoriques sur le règlement du pentathlon moderne, les stratégies adoptées pour développer la discipline, ensuite des cours pratiques avec des entrainements spécifiques en natation, le tir et la course à pied, et aussi la simulation d’une compétition », résume l’expert français du contenu du stage.

«On a aussi abordé les épreuves triathlon et biathlon, dont la course et la natation, puis la course, la natation et le tir », ajoute-t-il.

Le pentathlon moderne est composé de cinq sports différents divisés en quatre disciplines à savoir l’escrime, la natation (200m nage libre), l’équitation, puis le tirage au sort du cheval et du parcours de saut d’obstacle et la quatrième épreuve combine le tir et la course à pied (4x800m combinée avec le tir). Deux autres stages ont déjà eu lieu en décembre 2018 et au mois de janvier de cette année, tous dirigés par l’expert, Gregory Flayols.