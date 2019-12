Handball – Championnat de Madagascar senior : L’AS Saint- Michel décroche son 24e titre national

Une belle revanche. Battu par les militaires du Cosfa durant l’édition 2018 du championnat de Madagascar, l’équipe de l’AS Saint-Michel s’est montrée expéditive hier, au Palais des sports de Maha­masina. L’équipe d’Amparibe a été de nouveau sacrée championne de Madagascar en senior hommes.

Elle s’est imposée sur le score de 32 à 29 devant l’équi­pe de Cosfa 1. Une rencontre palpitante car les deux équipes ont pu montrer un niveau de jeu assez intéressant et se sont quittées sur le score de15 à 14 en faveur de l’AS Saint-Michel à la mi-temps.

C’est à partir de la 50e minute de jeu que l’AS Saint-Michel a commencé à se détacher (24 à 22) notamment avec la prestation de John Price Ravelomanantsoa (meilleur joueur du cham­pionnat) très inspiré avec un gros pourcentage de réalisation sur ses tirs au delà des neuf mètres. Avec lui, on pouvait déjà compter sur un jeu collectif impressionnant avec Antonio Yannick Rako­tomalala et Hery Ranaivo­niaina. En défense, il pouvait également compter sur son gardien de but, Loulou Clair­mont Zanaja­nahary (meilleur gardien du championnat).

De l’autre côté, Cosfa 1, qui a adopté un jeu très physique avec les contre-attaques, s’est montrée impuissante dans le jeu offensif placé. De plus, John Joël Randrianarivo et Eddy Fiankinany étaient dans un mauvais jour. Auteur de quelques remarquables arrêts, le gardien de but des militaires, Christian Ramia­danarivo, a dû capituler lui aussi face à l’assaut des joueurs d’Amparibe.

À la 41e minute, le score était de 29/24 pour l’AS Saint- Michel, mais le match a été interrompu à cause des jets de bouteilles des supporteurs de Cosfa 1. Une interruption de cinq minutes qui n’a pas pour autant ébranlé le mental de l’AS Saint-Michel qui marquait presque à chaque attaque.

« C’était une rencontre difficile. Comme consigne, j’ai dit à mes joueurs de ne pas jouer avec les contacts purement physiques et de travailler plus les combinaisons collectives. C’est de cette façon que nous avons pu gagner. Nous sommes de nouveau champions de Mada­gascar 2019 et c’est notre 24e titre national depuis la création du club en 1962. Maintenant, nous nous devons de préparer au mieux la prochaine coupe des clubs champions de l’océan Indien » , explique Herizo Rasolofoson, entraîneur de l’As Saint-Michel.

Chez les dames, l’équipe du THBC d’Analamanga s’est juste montrée expéditive. Les Judith, Aina et consorts ont logiquement triomphé de l’HBCI d’Ihorombe en finale, par 30 à 18. Le THBC est sacré champion de Madagascar et sera très attendu à la prochaine Coupe des clubs champions de l’océan Indien.

Le niveau général chez les dames a nettement régressé, notamment avec la participation de quatre seulement à un rendez-vous national.

Pour le THBC, cette compétition internationale constituera sûrement une meilleure évaluation de son niveau pour l’année 2020.