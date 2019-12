Football – Orange Pro League : CNaPS Sport et Fosa Juniors dos-à-dos

De l’agressivité, de l’engagement, des rebondissements et, bien évidemment, des buts. Le classique entre la CNaPS Sport d’Itasy et Fosa Juniors de Boeny a tenu toutes ses promesses, samedi, au complexe sportif de Vontovorona, même si les deux équipes se sont séparées sur un score de parité (2-2). Un match équilibré à l’image du résultat final, durant lequel les deux formations se sont rendu coup pour coup. À la suite d’une première période dépourvue de but, Sambatra a allumé la première étincelle pour le club majungais au retour des vestiaires, bien lancé en profondeur avant de dribbler le portier adverse (49e, 0-1). En réponse, la CNaPS Sport s’est reposé sur le meilleur buteur de l’Orange Pro League, Niasexe (76e, 1-1). Ce dernier porte ainsi son total à douze réalisations.

Comme toute rencontre phare, il fallait bien un but d’anthologie pour marquer celle-là. Un raid solitaire de Dahery sur 40 m, qui a éliminé quatre défenseurs au passage, pour ensuite glisser le cuir dans un trou de souris (86e, 1-2). Si un équivalent du trophée « Puskas » existait en championnat de Madagascar, la réalisation du Fosa mériterait amplement cet honneur.

Avec une longueur d’avance à quelques minutes du coup de sifflet final, Fosa Juniors croyait se diriger vers une nouvelle victoire sur son rival, comme ce fut le cas lors de leur précédente confrontation en juin. Sauf que la CNaPS Sport a obtenu un penalty dans les derniers instants, transformé par le capitaine Ando (90e, 2-2). Une décision remise en cause par les Majungais, à l’issue du match : « Il y avait quelque chose d’anormal au niveau de l’arbitrage, notamment sur la faute qui a entrainé le penalty. »

Après ce deuxième nul consécutif, la CNaPS Sport perd le fauteuil de leader du classement général. Celui-ci est désormais occupé par le Cosfa d’Analamanga. Hier au By-pass, les militaires se sont retrouvés menés à la mi-temps par Zanakala de la FC Haute-Matsiatra. Mais ils ont renversé la situation en seconde période. Ils ont pu compter sur un triplé de Nônô (52e, 62e et 75e) et un quatrième pion de Safidy (90e+2), pour réaliser cette remontada et pour s’imposer quatre à deux. Ce succès leur permet de porter leur cumul à vingt points, après huit journées.