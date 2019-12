Cyclisme – TCIM : Mazoni septième vainqueur malgache

Rideau sur le quinzième Tour cycliste international de Madagascar. Le Français Clément Simonin remporte le tour du lac Anosy tandis Mazoni conserve le maillot jaune.

Sept victoires malgaches en quinze tours. Mazoni Rako­toa­rivony est le septième Malgache à remporter le Tour cycliste international de Madagascar (TCIM) après le doublé de Jean de Dieu Rakotondrasoa (2004-2005), puis le doublé de son cousin Emile Randria­nantenaina (2010-2011), le sacre d’Hasina Rakotonirina en 2012 et celui du jeune Houlder Hamede en 2015.

Au classement final, Mazoni Rakotoarivony a terminé en tête, en parcourant les huit étapes du quinzième tour de Madagascar sur une distance totale de 872km en 22:28:11. Il est suivi par trois autres membres de l’équi­pe BOA notamment, Nambinintsoa Randrianan­tenaina (+3:32), Hamede Houlder (+3:49) et Emile Randrianantenaina (+8:22).

Le Français Clément Simonin se trouve à la cinquième place (+17 :19) devant Joharivelo Andrianjaka lui aussi de l’équipe BOA (+34:07). Mazoni avait déclenché la victoire d’étape malgache, en remportant la troisième reliant Ambondro­mamy-Maevatanàna.

Par la suite, la deuxième, Andriba-Ankazobe, a été ravie par Houlder Hamede, puis l’étape Antsapanana-Moramanga signée Nambi­nintsoa. L’équipe malgache BOA a su garder l’écart et remporte sereinement le maillot jaune, à l’instar de Mazoni Rakotoarivony.

Sprint final

«Nous avons remporté la victoire grâce au choix du parcours. Monter les montagnes est notre spécialité et nous l’avons prouvé », se réjouit Mazoni qui en est à son sixième tour. « En cours du tour, nous avons bien observé le niveau des étrangers… et plus tard, nous avons pu confirmer notre supériorité », poursuit-il.

La huitième et dernière étape du tour est décrochée par le Français, Clément Simonin. C’est l’unique victoire d’étape pour les Français. Il a devancé au sprint final Houlder Hamede, de quelques centièmes de seconde. Ils ont bouclé les 35 tours du lac Anosy, soit 90km en 1:32:27. Un autre Français, Jérémy Barret, complète le podium avec un chrono de 1:32:33.

Le groupe des leaders a distancé le peloton du maillot jaune à l’entame du 32e tour du lac. «J’ai fait deux fois troisième, une fois deuxième, et aujourd’hui, j’ai conclu en beauté. J’étais sûr de mon sprint final… C’était un tour très difficile, avec beaucoup de dénivelés », souligne Clément Simonin. «Notre stratégie était le jeu d’équipe. Nous avons essayé de rouler dans la tête du peloton. J’ai tout de même calculé de remporter la victoire d’étape, mais en vain… », mentionne Houlder.

Au terme du tour, l’équi­pe BOA compte trois victoires d’étape contre quatre pour les Belges. La formation belge a été disqualifiée à l’issue de la septième étape Antananarivo-Analavory.

Un de ses coureurs, sans dossard et déjà hors course, a frappé d’un coup de poing, à l’entrée de Miarinarivo, le directeur de course alors que ce dernier lui a demandé d’arrêter et de ne pas suivre le peloton.