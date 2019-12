Betsiboka – Le premier rapport sexuel des filles à 12 ans

La santé des jeunes dans la région de Betsiboka est vulnérable. Certains sont sexuellement actifs avant l’adolescence.

Les jeunes du district de Maevatanana, dans la région de Betsiboka, sont très exposés à la grossesse précoce et aux maladies sexuellement transmissibles. Les chiffres sur la sexualité des jeunes sont ahurissants. Selon une étude sur la sexualité, réalisée dans ce district, en 2017, l’âge médian du premier rapport sexuel est de 12,5 ans, chez les filles et de 14 ans, chez les garçons. Certains passent, donc, à l’acte dans l’enfance. Et 41,2% des moins de 18 ans ont déjà eu leur premier rapport sexuel. « La culture et le climat sont les facteurs favorisants. Dans cette région, on pense que tout le monde est autorisé à faire le rapport sexuel. Par ailleurs, avec la forte chaleur, les voyageurs nocturnes sont fréquents, ce qui favorise, également, les activités sexuelles », explique le Dr Toloja­nahary Rajaonarison, directeur régional de la Santé publique de la région Betsiboka, hier.

Faible taux de dépistage

Ces activités sexuelles précoces ont de l’impact sur la santé des jeunes. 18% des femmes qui font des consultations prénatales dans les centres de santé de base de la région de Betsiboka sont âgées de moins de 18 ans. Et sur les vingt-cinq personnes séropositives et prises en charge dans cette région, 75% ont moins de 18 ans.

« Ces vingt-cinq personnes porteuses du VIH/Sida sont très faibles, par rapport au nombre de la population. Mais ce chiffre est très élevé par rapport au nombre de personnes qui se font dépister. Le taux de dépistage est très faible chez nous, seul 1% des personnes âgées de plus de 18 ans font le dépistage», ajoute ce médecin.

Plusieurs jeunes, dont des élèves, se sont faits dépister, volontairement, lors de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre le VIH/Sida à Maevatanàna, vendredi. Pendant cet événement, le Dr Manitra Rakotoarivony, directeur de la Promotion de la santé, auprès du ministère de la Santé publique, a sensibilisé tout un chacun à prendre sa part de responsabilité dans la lutte contre le VIH/Sida et les autres maladies sexuellement transmissibles qui « ont tendance à se propager ». Car à Mada­gascar, le VIH/Sida reste un sujet sensible. Beaucoup n’y croient pas, d’autres propagent le virus, volontairement. Ce qui rend difficile les activités d’élimination de cette maladie. à Maeva­tanana, les activités de prévention et de prise en charge des victimes seront renforcées.