TRANSPORT PUBLIC – Dans l’attente des bus

Essai non-transformé. Le régime HVM a voulu mettre à la disposition des usagers de la capitale des bus intelligents. L’un d’eux a fait une brève apparition du côté d’Ankatso et d’Ambohijatovo puis a disparu de la circulation. Les actuels dirigeants, lassés par les caprices des présidents des coopératives des taxis-be qui n’ont pas accepté le tarif à 600 ariary suite à l’augmentation des prix du carburant appliquée le 11 juillet, avant d’amorcer une marche-arrière, ont laissé planer la possibilité de faire venir des bus avec plusieurs sièges disponibles.

Ce qui rendrait plus facile leur rentabilisation financière au profit d’une baisse des prix d’une place. Suivant la théorie de l’économie d’échelle. Il reste à savoir les modalités à remplir pour les acquérir. Le monopole de fait imposé par les coopératives de taxis-be a encore de beaux jours devant lui. Avec le cortège d’indisciplines qui l’accompagne. Les expériences du passé avec les sociétés d’État Fibata, Fima et Antafita, toutes tombées en panne et en faillite ne prêtent pas à l’optimisme sur cette nouvelle tentative attendue avec curiosité par les habitants de la capitale. Qui ont vu, peut-être, un spécimen de ces bus du côté d’Analamahitsy dimanche dans l’après-midi.