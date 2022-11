PROJET TANAMASOANDRO – Des opportunités pour les opérateurs privés

L’État révèle les avantages du secteur privé dans l’investissement sur le Projet Tanamasoandro dans la Chambre de commerce et de l’industrie d’Antanana­rivo, CCIA, hier. Une occasion à saisir. L’État sert un festin d’opportunité économique et sociale aux entrepreneurs malgaches. Vu la saturation de la capitale, le projet Tanamasoandro suggère une place conviviale pour toutes catégories d’entreprises à Imerintsiatosika.

Les entrepreneurs ont un large choix d’activités pour leurs investissements y compris dans le domaine de la banque, du médical, des concessionnaires de voiture, de l’hôtellerie, des parcs de références, de l’habitat, du commercial et de l’industrie etc. «Les résidents ne feront plus un déplacement de longue distance. Tous ceux dont ils auront besoin y seront sur place. Les entrepreneurs malgaches sont invités à se préparer pour les activités qu’ils vont exercer.

L’État sera l’intermédiaire qui tissera le lien entre eux et les opérateurs étrangers pour contribuer au développement du Pays. L’installation de l’électricité, des connexions internet, ainsi que l’adduction d’eau seront prises en charge par l’État», affirme Gérard Andriamanohisoa, secrétaire d’État chargé des nouvelles villes et de l’habitat auprès de la présidence de Madagascar au CCIA Antaninarenina. Le secteur privé demande une concertation avec l’État sur la mise en place d’un «mécanisme d’accès» pour permettre aux entrepreneurs malgaches de concrétiser le projet.