PÉTANQUE – Grand Open Telma – Victoire du trio Leta, Nary et Black

Première compétition des partenaires. Après la coupe de Madagascar et le championnat national, la Fédération Sports boules malagasy a organisé ce week-end le Grand Open Telma au boulodrome Para d’ Ivato. Dans cette compétition en formule Open, chaque équipe a eu le choix des joueurs qui la composaient mais pas forcément une équipe de club. La triplette formée par Leta, Nary et Black a remporté le trophée, ainsi que la prime de 600 000 ariary, en battant en finale Baloteli, Mamy et Vonjy sur le score net de 13 à 3. Ces derniers ont reçu, quant à eux, 300 000 ariary.

La bande à Nary, tireur impressionnant de l’équipe championne, a écarté en demi-finale Ando, Mika et Haja du C2BA et l’équipe de Balotelli a éliminé, pour sa part, Roch, Riana et Doda. Les deux équipes classées troisième et quatrième ont eu chacune 150 000 ariary de primes. En doublette dames, Wendy et Nirina se sont imposées 13 à 11 face à Nirina et Aurélie en finale. Chez les juniors, l’équipe d’IMC, composée de Safidy et Tsiry, a défait celle du PAC alignant Mampandry et Henintsoa, par 13 à 6. Et du côté des vétérans, la victoire est revenue à Col Joba et Rajo, qui ont disposé en duel final de Célestin et Daniel du BIC, par 13 à 6. Cet Open d’envergure nationale a vu la participation de cent cinquante boulistes, dont plus de la moitié des engagés dans la catégorie des seniors hommes. La compétition des partenaires se poursuivra bientôt. Le Grand Open THB est programmé les 26 et 27 novembre au boulodrome Fitaratra à Tongarivo Tanjombato.