NOUVELLE VILLE – Tanamasoandro entame sa première phase

Le cœur du projet de la nouvelle ville située à Imerintsiatosika démarrera en 2023. Le compte à rebours lancé. Plus que quelques mois d’attente et le projet de développement de l’État dé­butera. Comme prévu, l’État fixe comme objectif une ville durable et écologique.

Plusieurs étapes ont été franchies, comme les travaux de l’aménagement de la plateforme, les travaux de délimitation de l’emprise de l’avenue principale, dont 3200m ont déjà été achevés, ainsi qu’un boulevard de 17 km facilitant l’accès à la circulation dans la ville du « rayon de soleil », et le début des travaux sur le foncier appartenant à l’État. « Désormais, aucune contrainte n’empêchera la réalisation des travaux.

Le paiement des indemnités pour les propriétaires privés est en cours d’exécution » affirme Gérard Andriamanohisoa , secrétaire d’État chargé des Nouvelles villes et de l’habitat auprès de la présidence de la République Dans cette première phase, la construction des cités ministérielles, des voies rapides de la capitale vers la nouvelle ville, seront priorisées, en plus de l’installation de l’électricité ,de l’énergie renouvelable, des fibres optiques ainsi que l’adduction d’eau. Le budget est estimé à 540 millions de dollars.

À noter que des quartiers résidentiels, des hôtels luxueux, des parcs de loisirs et botaniques, des cliniques privées de références, des parcs industriels, seront mis en place dans la ville de rêve. L’ aboutissement du cœur du projet Tanamasoandro est estimé en 2028.