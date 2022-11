MILIEU CARCÉRAL – Un guide de prévention et de lutte contre la corruption

La lutte contre la corruption en milieu carcéral à renforcer. La Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) s’active pour mettre fin au fléau de la corruption dans l’administration pénitentiaire. Un guide est en gestation pour renforcer et améliorer les mesures existantes, dans la prévention et la lutte contre la corruption dans les prisons. C’est le sens des ateliers organisés dans cinq milieux carcéraux, notamment, Toamasina, Fianarantsoa, Antalaha, Antanimora et Tsiafahy.

Ces maisons d’arrêt nécessitent, exceptionnellement, des interventions en matière de lutte contre la corruption, selon les constatations de la CNIDH. La semaine dernière, un atelier sur la prévention et la lutte contre la corruption sur le milieu carcéral s’est tenu à Fiana­rantsoa.

Cet atelier a eu pour objet d’identifier les types de corruption dans le milieu carcéral et les contraintes qui favorisent ces corruptions. Des solutions ont été proposées pour les prévenir. Ce guide sera vulgarisé dans tout Madagascar, notamment, pour les administrateurs carcéraux, les incarcérés et leurs familles, la société civile et toute la population. Ce guide devrait être disponible à la fin de ce mois.