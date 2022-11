MAHAJANGA – La route de Mahavoky fermée deux mois

Les travaux d’aménagement de la route de Mahavoky, au départ de la station des taxis ville vers le croisement du bloc administratif ont démarré depuis vendredi dernier. L’axe de 420 mètres linéaires sera fermé pendant deux mois, c’est la durée des travaux. Ce lot n°1 inclus dans ce projet d’aménagement des infrastructures routières de la commune urbaine de Mahajanga (CUM) fait partie de la redevabilité aux contribuables. Il a été adopté durant la session du Conseil municipal. Le financement est obtenu grâce aux investissements et ressources propres de la municipalité. Les actions de réhabilitation des routes figurent parmi les priorités de la commune afin d’améliorer le bien-être des habitants. « À l’issue des travaux, la chaussée sera bétonnée, légèrement cassée.

Une partie de cette chaussée ne sera pas cassée vu son bon état. Mais la moitié en état de dégradation avancée sera totalement scarifiée. L’épaisseur du béton sera de 12cm et légèrement armé », a expliqué l’ingénieur en chef et de contrôle, directeur au sein de la CUM, Herimalala Randriamam­pionona. La circulation est alors totalement perturbée et modifiée depuis vendredi sur cet axe. Les usagers venant d’Amborovy sont obligés d’effectuer un véritable détour. Les riverains sont surtout gênés par les bruits et va et vient incessant des engins et de la poussière. Des habitations longent le bord de la route de Mahavoky. Des éléments de la police nationale et police municipale se chargent de l’organisation de la circulation sur place depuis le début des travaux. Mais dès la nuit tombée et durant le week-end, les bajajs, des motos et même des véhicules y circulent clandestinement.