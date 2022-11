Le faucon divin

La vie d’artiste à Madagascar n’est pas du tout facile. Vivre de son art et de ses rêves est difficile, voire impossible. L’industrie de l’art n’est même pas à son balbutiement. Être artiste demande énormément de courage car contraire­ment à de nombreux pays du monde, le rapport du peuple malgache à l’art est très…complexé. Très peu d’artistes ont pu persévérer sur place. La majorité a dû aller s’épanouir sous d’autres cieux.

Aussi, aujourd’hui, rendons-nous hommage à Shyn et Denise qui, au-delà de leur statut d’artistes internationaux, sont des citoyens pleinement engagés. Le trente octobre dernier, nous avons eu droit à du beau, du bien et du remarquable. Un spectacle digne des grandes scènes internationales, avec un profession­na­lisme hors du commun. Très sincèrement, cela a été une grande première dans le monde artistique malgache. Que ce soit la lumière, le son, les scéniques, les costumes : que de grandeur ! L’équipe de Makua Entertainment nous a offert un spectacle grandiose avec un sens du détail exceptionnel. On peut sentir l’immense travail de préparation technique et logistique. Une grande fierté pour l’équipe, qui prône et met en avant le cent pour cent malgache. Un spectacle entièrement élaboré et tenu de bout en bout par des compétences malgaches. Dix artistes, quarante-cinq danseurs, des centaines de costumes, d’autres centaines de lumières et de personnes, derrière les coulisses, pour un show royal de cinq heures.

Makua Entertainment est devenu au fil des années une référence de la promotion des artistes locaux et nous berce de belles œuvres. Shyn et Denise se distinguent par leur philosophie du « beau, du bien et du remarquable ». Ce couple aime à rappeler que le dur labeur paie et qu’en tant que Malgaches, nous devons toujours porter haut le nom de notre pays. Shyn s’engage pour l’environnement, notamment contre la destruction des forêts et contre les feux de brousse. Mais aussi, il exhorte les jeunes au travail bien accompli, à la persévérance, au sens du beau et du détail. Dernièrement, il a mené une campagne de sensibilisation dans les écoles, face aux fléaux grandissants de la drogue dure à Madagascar. Malheureusement, très peu d’influenceurs et d’artistes s’engagent d’eux-mêmes pour des causes humanitaires et citoyennes, sans un sponsor derrière.

Denise, la Diva, a fait chavirer les cœurs avec son dernier opus qui parle de sa maternité d’une manière brillante, pour aider les femmes ayant des difficultés à enfanter. Elle fait de cet hymne à l’amour maternel un moyen pour sensibiliser la société face aux violences psychologiques et aux pressions sur les couples, et surtout sur les femmes qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas avoir d’enfant. Comme le faucon divin planant sur la prairie, la team Makua nous a partagé une pépite. Elle vient à nous comme une bouffée d’oxygène, une petite lueur d’espoir, dans un contexte socialement lourd et triste. Merci à eux et à tous leurs partenaires qui se sont donnés la main pour rehausser le niveau du monde de l’art malgache. Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans la suite du Makua tour.