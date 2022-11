DIANA – La nutrition est au centre des débats dans le Nord

Après la région Atsimo Andrefana de l’année dernière, la région Diana abrite actuellement la célébration de la journée nationale de la nutrition, qui correspond bien avec le contexte de l’année 2022 désignée comme étant l’année de la nutrition, pour l’Union Africaine. Il s’agit de la 17e édition de cet événement. Pour marquer cette journée, des activités sont organisées du 14 au 19 novembre.

Ainsi, le choix s’est porté sur la région Diana, même si la situation nutritionnelle y est précaire avec un taux de malnutrition chronique de 22%, un taux de malnutrition aigüe de 8% et 11% pour le taux d’insuffisance pondérale, par rapport à la situation nationale . Cependant, la région Diana dispose d’innom­brables ressources alimentaires et les paquets d’activités nutritionnelles fonctionnelles favorisent de bonnes pratiques nutritionnelles pour les habitants de la région.

La raison est simple, selon les explications, car il ne faut pas attendre que le « kere » touche le Nord pour orga­niser un évènement pareil. Tout a débuté à Ambilobe, lundi , par l’inauguration des sites communautaires redynamisés, suivie d’une séance d’orientation des journalistes locaux concernant la nutrition et la malnutrition ainsi que la mission et la vision de l’ ONN ou Office National de Nutrition à Madagascar.

Multisectorialité

En fait , cette célébration rassemble tous les paramètres d’activités réalisées et projetées par les intervenants en nutrition, dans le cadre de la lutte contre la malnutrition à Madagascar . Elle a pour objectif de souligner l’importance de la lutte contre la malnutrition à Madagascar, de renforcer le rôle de coordina­tion de l’ONN dans le domaine de la nutrition, et de valoriser les efforts de tous les acteurs multisectoriels dans cette lutte. La célébration de la JNN dans ses lieux peut alors faire l’objet d’échanges et de partages . Elle est inscrite comme étant une stratégie pour renforcer la communication et le plaidoyer pour la nutrition à Madagascar. Durant cette 17e édition , la multisectorialité de la nutrition sera mise en exergue. C’est pourquoi, l’organisation a convié les médias locaux afin de faciliter la transmission des messages auprès de la population.

Des questions sur le manque de visibilité de l’ONN , son organisation, l’éducation nutritionnelle, la décentralisation des décisions, ont été posées par les journalistes. Comme réponse, le coordinateur national de l’ONN Pr Hanta Marie Danielle Vololontiana a mis en exergue l’accès facile du public cible à toutes les informations essentielles pour comprendre l’implication de la nutrition dans la sécurité alimentaire , la santé , l’hygiène , l’agriculture ,la gestion des risques et catastrophes, en vue de promouvoir toutes les bonnes pratiques nutritionnelles y afférant, pour réduire effectivement la malnutrition.

Dans ce sens, la célébration va consolider surtout la synergie des interventions en nutrition . Elle a insisté que tout est inscrit dans la Politique Nationale de Nutrition. « Quoi qu’on fasse, il faut une stratégie. L’organisation de cet événement fait partie de la visibilité de l’ONN, mais pour que le message passe bien, il faudra la participation de tout le monde, pour changer le comportement et également pour éviter l’assistanat » affirme le coordinateur national .